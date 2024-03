Jogador de futebol morre após sofrer 'entrada' e bater cabeça no muro de campo

José não resistiu / Reprodução

José Luiz de Lima, de 30 anos, morreu após dois dias em coma ao sofrer uma “entrada” durante uma partida de futebol no domingo, 3, no campo do Marambaia, no bairro Coophavila, em Campo Grande.

O presidente do time Beira Mar Futebol Clube, onde o atleta jogava, confirmou a morte na tarde dessa terça-feira.

Ao Jornal Midiamax, o presidente do clube disse que não participou da partida, mas tomou ciência do ocorrido.

Caso

Imagens de câmeras de segurança da região flagraram o momento em que o adversário trompa em José com força, quando a vítima bate a cabeça no muro do campo.

O jogador caiu no chão desacordado, os amigos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Com isso, o resgate foi chamado e ele seguiu internado na Santa Casa de Campo Grande, em estado grave, até a confirmação da morte.