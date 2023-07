Jogo da seleção feminina na Copa não altera expediente no Detran-MS

Detran-MS / Reprodução/Detran-MS

O Detran-MS (Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informou que o atendimento em todas as agências será normal na segunda-feira, 22, apesar do ponto facultativo do Governo do Estado considerando o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina de Futebol.

Em nota, o órgão disse que a suspensão do serviço causaria prejuízo à população, portanto, o horário de atendimento será sem interrupções.

"O Detran-MS reforça seu compromisso com a população e entende que qualquer alteração impactaria diretamente na vida do cidadão que já possui algum tipo de serviço agendado, como é o caso de exames teóricos e práticos", informou.

A seleção entra em campo às 8h, horário de Mato Grosso do Sul.