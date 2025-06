Jornal O Pantaneiro procura quem enviou receita de chipa pra Nutella

Pote de nutella do centro com imagem do nascer do sol em Aquidauana / (Print site da nutella)

Alguém de Aquidauana teve a iniciativa de enviar uma receita de chipa com nutella para a Nutella Brasil, e participar de uma campanha feita pela empresa em busca de novas receitas com seu produto, o conhecido creme de avelã.



O resultado, é a foto do nascer do sol estampada no pote de produto Nutella, nos supermercados da maioria das cidades brasileiras. O Pantaneiro já procurou pela cidade, entre os principais produtores e vendedores de chipa e não encontrou quem manteve este contato com o site da empresa.

A reportagem também manteve contato com a fábrica que faz e embala a Nutella, mas não houve reposta identificando a pessoa. Sendo assim, só resta, agora, apelar para a ajuda da população no sentido de descobrir quem teve a iniciativa de enviar a receita “Chipa com Nutella” para a fábrica.



É evidente que a pessoa fez uma coisa boa, digna de elogios da população e, até mesmo, das autoridades. A receita esta famosa e o por do sol de Aquidauana, mais ainda. A notícia já foi publicada na imprensa estadual e disponibilizada na internet para todo planeta.

Mapa mostra as poucas cidades com imagem nos potes de nutella (Print Site Nutella)

Além da imagem de Aquidauana, somente outras quatro cidades, entre os 5570 municípios, foram contempladas com a impressão nos potes de nutella: Porto Velho, no Rio Grande do Sul; a capital São Paulo, em São Paulo mesmo; Lauro Muller, de Santa catarina; e Maraú, da Bahia.