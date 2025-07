Jovem Advocacia propõe parceria com a Prefeitura em Aquidauana 

Comissão da Jovem Advocacia reunida com o prefeito de Aquidauana/MS / (Foto Divulgação)

A Comissão da Jovem Advocacia da OAB – 3ª Subseção de Aquidauana foi recebida pelo prefeito Mauro Luiz Batista (Mauro do Atlântico) para uma reunião institucional que tratou de pautas voltadas ao fortalecimento da advocacia jovem no município.



A reunião foi solicitada pela presidente da Comissão, advogada Rhayssa Dias Carvalho Christofori, e contou com a presença do presidente da OAB/Aquidauana, advogado Leandro Sampaio, e da advogada Luaydana Chagas. Também participou do encontro o advogado André Azevedo, da assessoria jurídica da Prefeitura.



Durante o encontro, foram houve tratativas sobre diversas demandas da Jovem Advocacia, entre elas a busca por melhores condições de trabalho para os profissionais em início de carreira, a valorização das prerrogativas da classe e a construção de parcerias entre a OAB/MS e o poder público municipal.

O prefeito Mauro do Atlântico manifestou apoio às pautas apresentadas e se colocou à disposição para futuras parcerias com a Comissão, destacando iniciativas como convênios para estágio supervisionado, programas de orientação jurídica voltados à população de baixa renda, campanhas educativas e a inclusão de jovens advogados em conselhos e comissões municipais.

“A Prefeitura de Aquidauana está aberta ao diálogo e disposta a construir soluções conjuntas que fortaleçam o exercício da advocacia e beneficiem a nossa população”, afirmou o prefeito.

O presidente da Subseção, advogado Leandro Sampaio, agradeceu a receptividade do Executivo e reforçou o apoio institucional à jovem advocacia. “É fundamental garantir voz, espaço e apoio aos profissionais em início de carreira, para que possam desenvolver seu trabalho com segurança e dignidade”, destacou.

Para a presidente da Comissão da Jovem Advocacia, advogada Rhayssa Carvalho, o encontro marca um importante passo na aproximação entre a OAB e o poder público.

“Estamos trabalhando para fortalecer a atuação dos jovens advogados em Aquidauana. A Comissão é a porta de entrada para o sistema OAB e em breve apresentaremos uma agenda de atividades com foco na capacitação, integração e valorização da jovem advocacia”, pontuou.

“Nosso objetivo é oferecer o suporte necessário para que os novos profissionais enfrentem os desafios da advocacia moderna com preparo e protagonismo”, finalizou.