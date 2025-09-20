Jovem morre após colisão de moto com carro em Rio Verde

Vítima morreu um dia após colisão / R eprodução/Redes Sociais e Madu Livramento/Midiamax)

O acidente ocorreu na quinta-feira (18), quando Larissa conduzia uma motocicleta Titan pela Avenida Barão do Rio Branco, sentido Centro/bairro. O carro modelo Pálio, que trafegava em sentido oposto, realizou uma conversão à esquerda para acessar a Rua Almirante Barroso e colidiu com a moto.

Larissa Graziele Lopes de Souza, de 19 anos, faleceu na sexta-feira (19), um dia depois de ser atingida por um carro no Centro de Rio Verde de Mato Grosso. A motorista do veículo, de 60 anos, tinha a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida há mais de 30 dias.

Após a colisão, a jovem foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao hospital municipal. Devido à gravidade dos ferimentos, Larissa precisou ser transferida para a UTI da Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu e morreu no início da tarde de sexta.

A motorista do carro permaneceu no local e, conforme apurado pela polícia, seu veículo foi liberado a um terceiro, conforme o Jornal Midiamax. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e segue em investigação pela Polícia Civil.

