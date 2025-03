Jovem morre apÃ³s colisÃ£o de moto em caÃ§amba no Bairro UniversitÃ¡rio

Colisão no trecho / Paulo Francis/Campo Grande News

Na manhã deste sábado, 1º, um acidente foi registrado no Bairro Universitário, em Campo Grande. Um rapaz, ainda não identificado, morreu após sofrer um grave trauma na cabeça ao bater a moto em uma caçamba de entulho. O acidente ocorreu na Rua Gaspar de Lemos, enquanto o jovem trafegava com uma mulher na garupa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava descendo uma rua quando, ao passar por um grande buraco, perdeu o controle da motocicleta e colidiu contra a caçamba estacionada na via. Com o impacto, o rapaz sofreu um afundamento de crânio e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à mulher que estava com o condutor. Ela foi encaminhada para a Santa Casa, mas, segundo informações, não corre risco de morte, segundo o site Campo Grande News.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente.