Jovem perde quase R$ 200 no golpe do falso investimento em Aquidauana

Divulgação

Um jovem de 17 anos perdeu quase R$ 200,00 no golpe do falso investimento em Aquidauana. A vítima reside no Centro do município.



Segundo o registro policial, o rapaz relatou que, participava de um grupo de supostos investimento pelo aplicativo de mensagens Telegram.



Lá, estelionatários prometeram um ganho de R$ 1 mil no mesmo dia pelo depósito de R$ 180 da vítima.



O jovem realizou o PIX, contudo, não obteve retorno algum.



A ocorrência foi registrada como estelionato na delegacia de Polícia Civil.