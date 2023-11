Jovem que morreu em show de Taylor Swift é de MS

Jovem não resistiu / Redes sociais

Amigos e familiares confirmaram a morte da jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, após passar mal e falecer no show da cantora Taylor Swift, na noite de sexta-feira, 17, no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. A vítima é natural de Sonora.

Pelas redes sociais, familiares lamentaram a perda. Ana teria visto o começo do show, mas passou mal e desmaiou. Ela chegou a ser atendida no local, foi encaminhada para um hospital municipal.

Após tentativas de reanimação, a jovem morreu por parada cardiorrespiratória.

Ana era natural de Mato Grosso do Sul, mas cursava psicologia na URF (Universidade Federal de Rondonópolis), no Mato Grosso.



Extraoficialmente, bombeiros contabilizaram mil desmaios de fãs durante o show. O público tem feito críticas à produtora Time for Fun (T4F) por proibir a entrada de garrafas de qualquer tipo, não disponibilizar bebedouros e não ofertar água de forma suficiente em relação ao público de 60 mil pessoas que compareceu no estádio.

A organização do evento ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

