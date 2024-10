Jovens em carro com placa de MS morrem em acidente em rodovia do Paraná

Carro destruído na colisão / (Foto: Jean Soriani | O Bemdito)

Três jovens, com idades entre 19 e 25 anos, morreram em um acidente na BR-487, próximo aos distritos da Serra dos Dourados e Santa Eliza, em Umuarama, Paraná, nesta terça-feira (22). As vítimas estavam em um veículo Voyage com placas de Itaquiraí, a cerca de 405 quilômetros de Campo Grande, e colidiram frontalmente com um Audi de Paiçandu.

Segundo relatos da imprensa local, o acidente ocorreu na região conhecida como Estrada da Boiadeira. Testemunhas afirmaram que o Voyage seguia em direção a Santa Eliza quando foi atingido pelo Audi, que aparentemente perdeu o controle e invadiu a faixa contrária.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas ao local, e o motorista do Audi, identificado como Guilherme Henrique da Silva Santos, de 24 anos e residente em Umuarama, foi socorrido por helicóptero devido à gravidade de suas lesões.

Os ocupantes do Voyage faleceram no local e seus corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Um dos jovens ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve presente e iniciará uma investigação para determinar as causas do acidente. De acordo com informações do portal Tá na Mídia Naviraí, as vítimas eram moradores de Itaquiraí e trabalhavam em uma mesma empresa de montagem industrial.