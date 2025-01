Judiciário apresenta balanço de 2024 com avanços na resolutividade

A Ouvidoria Judiciária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) apresentou o balanço das atividades realizadas ao longo de 2024, destacando o compromisso com a eficiência e a celeridade na solução de demandas judiciais e administrativas. O levantamento abrange os atendimentos realizados no primeiro e no segundo semestre, até o dia 19 de dezembro.

Ao longo do ano, foram autuadas 1.482 reclamações, sendo 836 no primeiro semestre e 646 no segundo semestre. O índice de resolutividade foi um dos destaques: 92,58% das solicitações recebidas no primeiro semestre foram atendidas.

Outro dado relevante foi o número de reclamações solucionadas provenientes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que somaram 284 casos resolvidos no ano. Além disso, as reclamações enviadas pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) tiveram atenção especial, com 253 solicitações atendidas ao longo de 2024.

A Corregedoria também obteve resultados notáveis na resolução de processos em atraso diretamente junto aos Cartórios, à Coordenadoria de Processamento Eletrônico (CPE) e às Centrais de Mandados. Sem a necessidade de formalização de reclamações, foram solucionados 2.524 processos ao longo do ano, sendo 1.212 no primeiro semestre e 1.312 no segundo semestre. Essa abordagem ágil e proativa contribuiu para a desburocratização e otimização do atendimento.

Com o arquivamento de 686 reclamações no segundo semestre, a Corregedoria fechou o ano com um fluxo constante e eficiente na resolução de casos, consolidando práticas administrativas modernas e eficazes.

*As informações são do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul