31 de Outubro de 2025 • 16:57

Judiciário de Anastácio entrega verbas de penas pecuniárias a entidades

Cerimônia será realizada nesta sexta-feira, com exposições da PM e PMA no Centro de Convenções

Redação

Publicado em 31/10/2025 às 15:37

A programação tem início às 16h30 / Divulgação

O Poder Judiciário de Anastácio realiza, nesta sexta-feira (31), a solenidade de entrega das verbas provenientes das penas pecuniárias destinadas a entidades beneficiadas do município.

O evento será conduzido pelo juiz diretor do Foro, Luciano Pedro Beladelli, no Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva, localizado na rua João Leite Ribeiro, Setor I.

A programação tem início às 16h30, com exposições de animais empalhados e de cães adestrados, promovidas pela Polícia Militar e pela Polícia Militar Ambiental. A cerimônia de entrega das verbas está marcada para as 17h.

