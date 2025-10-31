Judiciário de Anastácio entrega verbas de penas pecuniárias a entidades

A programação tem início às 16h30 / Divulgação

O Poder Judiciário de Anastácio realiza, nesta sexta-feira (31), a solenidade de entrega das verbas provenientes das penas pecuniárias destinadas a entidades beneficiadas do município.

O evento será conduzido pelo juiz diretor do Foro, Luciano Pedro Beladelli, no Centro de Convenções Prefeito Cláudio Valério da Silva, localizado na rua João Leite Ribeiro, Setor I.

A programação tem início às 16h30, com exposições de animais empalhados e de cães adestrados, promovidas pela Polícia Militar e pela Polícia Militar Ambiental. A cerimônia de entrega das verbas está marcada para as 17h.

