Juiz Alexandre Branco Pucci é nomeado desembargador pelo TJ

Divulgação TJMS

Na sessão do Tribunal Pleno realizada nesta quarta-feira, 23 de abril, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) promoveram o juiz substituto de 2º grau Alexandre Branco Pucci ao cargo de desembargador, por merecimento.

Pucci ocupará a vaga deixada pela aposentadoria do desembargador Luiz Gonzaga Mendes Marques. A sessão foi presidida pelo desembargador Dorival Renato Pavan e contou com a participação de todos os membros do colegiado.

Com mais de 30 anos de carreira na magistratura sul-mato-grossense e atuação como juiz substituto de 2º grau desde 2023, Pucci ressaltou que sua experiência será crucial para a nova função. “Após um ano e meio nesta função, acredito que a bagagem adquirida me permitirá desempenhar o cargo com excelência, celeridade e eficiência”, afirmou. O magistrado, que ingressou na magistratura em 1994, já passou pelas comarcas de Ribas do Rio Pardo, Corumbá e Campo Grande, sempre sendo promovido por merecimento.

Pucci tem uma sólida formação acadêmica, com Mestrado em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), concluído em 2023, e Especialização na mesma área, finalizada em 2020. Em 2024, iniciou o Doutorado em Direito Processual Civil na PUC-SP, onde foi aprovado em primeiro lugar em um programa altamente competitivo. “Sempre busquei uma carreira acadêmica consistente, paralela à magistratura, e tenho muito orgulho dessa conquista”, destacou.

A lista tríplice que levou à promoção de Pucci incluiu também os juízes substitutos de 2º grau Fábio Possik Salamene e Alexandre Antunes da Silva, da Vara da Justiça Militar Estadual de Campo Grande.

Alexandre Pucci, natural do Paraná e graduado pela Faculdade de Direito de Curitiba em 1989, ingressou na magistratura em 1994, após ser aprovado como 5º colocado no XVI Concurso de Provas e Títulos. Durante sua carreira, foi promovido por merecimento a diversas instâncias: juiz de Primeira Entrância em Ribas do Rio Pardo (1996), juiz de Segunda Entrância em Corumbá (1998) e juiz de Entrância Especial em Campo Grande (2001). Atuou também como juiz auxiliar da Presidência do TJMS de 2019 a 2021.

Entre 1998 e 2019, Pucci exerceu funções relevantes na jurisdição eleitoral, incluindo o cargo de Ouvidor Eleitoral e o trabalho em diversas zonas eleitorais. Em 2021, assumiu a 6ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública de Campo Grande e, em 2023, retornou à Turma Recursal. Em dezembro do mesmo ano, foi promovido a juiz substituto de 2º grau, atuando nas Câmaras Cível e Criminal, cargo que ocupava até sua promoção a desembargador.

Agora, com sua ascensão ao cargo de desembargador, Alexandre Pucci inicia uma nova fase em sua carreira no Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul.