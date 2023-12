Juízes de MS completam 19 anos de magistratura

Divulgação

Há 19 anos, sete integrantes da magistratura sul-mato-grossense iniciavam sua carreira no judiciário. Foi no dia 14 de dezembro de 2004 que Eduardo Eugênio Siravegna Jr., Eduardo Floriano Almeida, Fábio Henrique Calazans Ramos, Fernando Chemin Cury, Helena Alice Machado Coelho, Janine Rodrigues de Oliveira Trindade e Robson Celeste Candeloro tomavam posse como juízes.

Os sete foram aprovados no XXV Concurso Público para Ingresso na Magistratura de Carreira do Estado de MS. No certame, foram oferecidas 10 vagas e 842 candidatos se inscreveram. Como naquela época, a carreira da magistratura ainda era uma das mais almejadas pelos bachareis de Direito.

Dezenove anos após a solenidade de posse, todos os juízes judicam em comarcas de entrância especial: Eduardo Floriano está em Dourados, Janine em Três Lagoas e os demais na Capital: Eduardo Siravegna, Fábio Henrique Calazans, Fernando Cury, Helena Alice e Robson Candeloro atuam no Fórum de Campo Grande.