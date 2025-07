Julho é mês do licenciamento de veículos com placas final 6

Divulgação, Detran-MS

Motoristas de Mato Grosso do Sul que possuem veículos com final de placa 6 já podem regularizar o licenciamento anual junto ao Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). O prazo vai até o dia 31 de julho e, ao todo, 187.238 veículos estão registrados com essa terminação no Estado.

Somente em Campo Grande, são 66,2 mil veículos. Em Dourados, o número chega a 18,6 mil, e em Três Lagoas, 10 mil veículos devem ser licenciados até o fim do mês.

O valor do licenciamento em julho é de R$ 238,36, correspondente a 4,53 UFERMS (Unidade Fiscal Estadual de Referência de MS) que está em R$ 52,62. Após o vencimento, o proprietário perde o desconto de pontualidade e a taxa passa a ser de 5,88 UFERMS, o que equivale a R$ 309,40, considerando a cotação atual.

Além dos veículos com placa final 6, o Detran-MS alerta que mais de 521,7 mil veículos em todo o Estado ainda não regularizaram o licenciamento de 2025.

Vale lembrar que circular com o licenciamento vencido é uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e possibilidade de remoção do veículo.

Para facilitar o processo de regularização, o cidadão pode utilizar as ferramentas digitais oficiais do Detran-MS. A emissão da guia pode ser feita de forma rápida pelo portal Meu Detran ou com o auxílio da assistente virtual Glória, disponível via WhatsApp no número (67) 3368-0500.

Outro ponto importante é que débitos de licenciamento referentes a exercícios anteriores, excluindo o atual e do ano anterior, estão sendo automaticamente encaminhados à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para processo de execução fiscal, o que pode gerar cobranças judiciais e acréscimos legais ao valor original da dívida.

O Licenciamento Anual de Veículos é o documento que atesta que o veículo está apto para circular em vias públicas e deve ser renovado anualmente.

