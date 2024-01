Juliana Monteiro estreia como Apresentadora do "Meu MS" na TV Morena

Divulgação

A cantora sertaneja Juliana Monteiro estará fazendo sua estreia como apresentadora de televisão neste sábado, às 13h10, no programa "Meu MS".

Conhecida por sua voz única e presença de palco magnética, Juliana trará seu carisma e talento para a tela, ao lado do renomado apresentador Alexandre Cabral.

Juliana Monteiro, que conquistou fãs por todo o Brasil com suas interpretações emocionantes e shows inesquecíveis, está pronta para embarcar neste novo desafio em sua carreira. Ela promete trazer uma nova energia para o "Meu MS", compartilhando histórias inspiradoras, cultura e as belezas naturais do Mato Grosso do Sul com o público de casa.

"Estou incrivelmente entusiasmada para me conectar com os telespectadores de uma maneira totalmente nova e autêntica", diz Juliana. "Vamos celebrar juntos a diversidade e riqueza do nosso estado!"

Não percam a estreia de Juliana Monteiro no "Meu MS", neste sábado, dia 20 de janeiro de 2024, às 13h10, na Rede Globo/TV Morena. Preparem-se para serem surpreendidos por uma tarde repleta de entretenimento, música e as melhores histórias do coração do Brasil.

Sobre Juliana Monteiro:

Juliana Monteiro é uma aclamada cantora do cenário sertanejo brasileiro, conhecida por sua voz poderosa e performances eletrizantes. Com uma carreira em ascensão, ela tem se destacado como uma das vozes mais promissoras e influentes da nova geração.

Sobre o Programa "Meu MS":



"Meu MS" é um programa semanal da TV Morena/Rede Globo que explora as riquezas culturais, sociais e econômicas do Mato Grosso do Sul, trazendo ao público reportagens especiais, entrevistas e muito entretenimento.