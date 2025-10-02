Acessibilidade

02 de Outubro de 2025

"Justiça ágil e protetiva salva vidas" diz juiz de Anastácio finalista de prêmio nacional

Projeto DERP ganha reconhecimento e posiciona comarca como referência em gestão judiciária

Redação

Publicado em 02/10/2025 às 16:30

Juiz Luciano Pedro Beladelli / Divulgação

O juiz Luciano Pedro Beladelli, de Anastácio, foi indicado como finalista no Prêmio Inovação do J.Ex – Edição 2025, na categoria Inovação na Gestão, com o projeto DERP – Desenvolvendo pessoas, Entregando Resultados e Protegendo pessoas. A iniciativa concorre em âmbito nacional e coloca Anastácio em evidência no cenário da modernização do Judiciário.

O DERP propõe um modelo integrativo de gestão jurisdicional baseado em três pilares: liderança e governança ativa, uso de dados e resultados como base decisória e planejamento estratégico. Um dos seus principais diferenciais é a velocidade na concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Com fluxos de trabalho integrados entre cartório, gabinete e Central de Mandados, o procedimento desde o pedido até a decisão e cumprimento costuma ocorrer em cerca de 18 minutos, garantindo agilidade institucional e proteção eficiente às mulheres da comarca.

Para o magistrado, o sucesso do DERP se apoia em uma equipe comprometida, processos bem definidos e adoção estratégica de tecnologia. O sistema adotado inclui o SAJ (Sistema de Automação da Justiça), painéis de Business Intelligence (BI) do TJMS e CNJ, além do monitoramento contínuo dos prazos para detecção de gargalos operacionais.

Outro diferencial relevante é a gestão híbrida de processos criminais: ao receber uma denúncia do MP, o juiz imprime a primeira página com dados essenciais e a insere em uma pasta física de controle, que é monitorada por servidor responsável várias vezes por semana. Essa ação complementa o sistema eletrônico, mantendo um acompanhamento humano próximo e eficaz.

A integração institucional também se faz presente no diálogo com a Defensoria Pública: prazos para entrega de manifestações são reduzidos para 1 dia, quando em situações de urgência. Além disso, o DERP permite que a sentença seja proferida na própria audiência, logo após as alegações finais orais, promovendo uma Justiça mais ágil e transparente para todos os envolvidos.

Anastácio já conquistou prêmios com essa cultura de inovação: em 2024, a comarca recebeu o Selo Ouro do prêmio Justiça pela Paz em Casa do TJMS, com 100% dos pontos possíveis, reconhecimento que reforça a qualidade e o impacto do modelo DERP. A iniciativa também é vista como replicável nacionalmente, pois propõe otimizações com custos internos controlados, sem demandar orçamentos extras.

O Prêmio Inovação do J.Ex 2025, apoiado pela Fundação Instituto de Administração (FIA), tem como objetivo estimular projetos inovadores em gestão, tecnologia e metodologias judiciais. A cerimônia oficial está marcada para 18 de novembro de 2025, em Brasília (DF), reunindo lideranças e iniciativas transformadoras do Judiciário em todo o país.

