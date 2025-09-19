Acessibilidade

19 de Setembro de 2025 • 20:09

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

Justiça condena app de delivery por constrangimento a consumidor

Plataforma de delivery deve pagar R$ 10 mil por danos morais após falha na comunicação gerar constrangimento público

Redação

Publicado em 19/09/2025 às 18:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cliente será indenizado após polícia ir a sua casa por delivery / TJMS

O juiz Marcus Vinícius de Oliveira Elias, da 14ª Vara Cível de Campo Grande, condenou uma plataforma de delivery ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais a um cliente que teve um pedido cancelado por erro na entrega e, em seguida, foi vítima de constrangimento público.

De acordo com o processo, em 10 de março de 2023, o consumidor solicitou um combo de sushi por meio do aplicativo, com pagamento via cartão de crédito. Ao receber o pedido, percebeu que dez peças estavam faltando e outras foram entregues sem ter sido solicitadas. Ele abriu uma reclamação na própria plataforma, que cancelou a compra, estornou o valor e ainda concedeu um cupom de R$ 15.

Leia Também

• Defensoria de MS consegue indenização de R$ 50 mil para freira exposta a esgoto

• Advogados defendem indenização pelo Estado a vítimas de enchentes

• STF recebe propostas para solucionar processos de indenização e demarcação

No entanto, o caso tomou rumos inesperados. O cliente recebeu uma ligação em tom agressivo do restaurante, sendo acusado de não ter pago pela refeição. Horas depois, por volta das 23h, policiais foram até sua residência, acompanhados do proprietário do estabelecimento, exigindo o pagamento do combo. O episódio causou constrangimento no bairro, com os agentes batendo nos portões do autor e de vizinhos. Mesmo apresentando o comprovante de cancelamento e estorno, o consumidor, sob pressão, pagou R$ 80 diretamente ao restaurante.

Na ação, a plataforma de delivery alegou que atua apenas como intermediária entre cliente e restaurante e que já havia resolvido o problema com o estorno. Alegou ainda não ter responsabilidade sobre a conduta do restaurante.

Na sentença, o juiz reconheceu que a empresa faz parte da cadeia de fornecimento e, por isso, responde pelos danos causados ao consumidor. Ele destacou que a plataforma falhou ao não comunicar adequadamente o cancelamento ao restaurante, o que desencadeou o constrangimento público.

“Um problema que poderia ser resolvido de forma simples ganhou notoriedade, constrangendo ainda mais o requerente, nos termos da notícia do jornal eletrônico da cidade, que afirmou que o ‘consumidor comeu e não pagou’”, afirmou o magistrado, ao destacar o abalo psicológico sofrido pelo cliente, que chegou a mudar de endereço após o episódio.

O pedido de ressarcimento dos R$ 80 pagos diretamente ao restaurante foi negado, pois o valor já havia sido estornado pela plataforma e houve desistência da ação em relação ao estabelecimento, evitando assim o duplo ressarcimento.

A decisão ainda cabe recurso.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Colisão entre caminhoneta e moto deixa mulher ferida em Anastácio

Sorte

Mega-Sena não tem acertador e prêmio vai a R$ 40 milhões; veja dezenas

Inmet

Sextou com máxima prevista de 40ºC e chuvas isoladas em Aquidauana

Previsão indica dia quente, mas com chances de chuvas

Serviços

MS capacita servidores para contratações de TIC com nova Lei de Licitações

Publicidade

Economia

Caixa Econômica Federal registra lucro de R$ 8,9 bilhões no 1º semestre de 2025

ÚLTIMAS

Saúde

Projeto Olhar Renovado entrega óculos gratuitos em Anastácio

Cem moradores foram atendidos nesta sexta (19) na ESF Arapongas

Saúde

Lombalgia é segunda maior causa de consultas médicas

Patologia fica atrás apenas do resfriado comum

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo