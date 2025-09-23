Justiça condena ex-candidato por uso indevido de música em jingle político

Compositores receberão R$ 10 mil cada por danos morais
4ª Vara Cível de Campo Grande / TJMS
A 4ª Vara Cível de Campo Grande condenou um ex-candidato a vereador em Coxim ao pagamento de R$ 10 mil de indenização por danos morais para cada um dos compositores da canção “Camaro Amarelo”, sucesso sertanejo de 2012. A decisão atendeu, em parte, a ação movida pelos autores da obra e por uma empresa de comunicação, que alegaram uso indevido da melodia em um jingle eleitoral.
De acordo com o processo, o jingle foi gravado e amplamente divulgado durante a campanha, inclusive no site oficial do candidato, com a letra alterada para promover a candidatura. A defesa sustentou tratar-se de paródia, argumentando não haver lucro nem prejuízo comprovado aos autores.
No entanto, um laudo pericial atestou a “identidade musical total” entre a obra original e o material de campanha, confirmando a apropriação integral da melodia e afastando a tese de paródia. Para o juiz Walter Arthur Alge Netto, responsável pela sentença, o uso teve caráter publicitário, com o objetivo de se beneficiar da popularidade da música, e não de crítica ou sátira.
O magistrado ressaltou que a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) protege a integridade da obra e prevê que qualquer utilização, adaptação ou transformação depende de autorização prévia do autor. A conduta do ex-candidato foi considerada contrafação, prática ilícita que gera responsabilidade civil.
Embora não tenha sido comprovado dano material, o juiz reconheceu a ocorrência de danos morais presumidos, pois a utilização em contexto político, sem consentimento, violou o direito dos compositores de controlar como sua obra é empregada. Em relação à empresa de comunicação, o pedido foi negado por falta de comprovação de abalo à sua imagem no mercado.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Serviços
193 está fora do ar em Corumbá e região
Dados apontam evolução com fiscalização no trânsito em Corumbá
Trabalhador rural sofre queda de cavalo e é resgatado em região isolada de Corumbá
Esporte
Competição terá disputas nos ritmos Blitz e Rápido para diferentes categorias
Saúde
Atendimento segue em diferentes unidades de saúde do município
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS