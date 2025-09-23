Justiça condena ex-candidato por uso indevido de música em jingle político

4ª Vara Cível de Campo Grande / TJMS

De acordo com o processo, o jingle foi gravado e amplamente divulgado durante a campanha, inclusive no site oficial do candidato, com a letra alterada para promover a candidatura. A defesa sustentou tratar-se de paródia, argumentando não haver lucro nem prejuízo comprovado aos autores.

A 4ª Vara Cível de Campo Grande condenou um ex-candidato a vereador em Coxim ao pagamento de R$ 10 mil de indenização por danos morais para cada um dos compositores da canção “Camaro Amarelo”, sucesso sertanejo de 2012. A decisão atendeu, em parte, a ação movida pelos autores da obra e por uma empresa de comunicação, que alegaram uso indevido da melodia em um jingle eleitoral.

No entanto, um laudo pericial atestou a “identidade musical total” entre a obra original e o material de campanha, confirmando a apropriação integral da melodia e afastando a tese de paródia. Para o juiz Walter Arthur Alge Netto, responsável pela sentença, o uso teve caráter publicitário, com o objetivo de se beneficiar da popularidade da música, e não de crítica ou sátira.

O magistrado ressaltou que a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) protege a integridade da obra e prevê que qualquer utilização, adaptação ou transformação depende de autorização prévia do autor. A conduta do ex-candidato foi considerada contrafação, prática ilícita que gera responsabilidade civil.

Embora não tenha sido comprovado dano material, o juiz reconheceu a ocorrência de danos morais presumidos, pois a utilização em contexto político, sem consentimento, violou o direito dos compositores de controlar como sua obra é empregada. Em relação à empresa de comunicação, o pedido foi negado por falta de comprovação de abalo à sua imagem no mercado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!