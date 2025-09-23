Acessibilidade

23 de Setembro de 2025 • 23:10

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

Justiça condena ex-candidato por uso indevido de música em jingle político

Compositores receberão R$ 10 mil cada por danos morais

Redação

Publicado em 23/09/2025 às 18:35

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

4ª Vara Cível de Campo Grande / TJMS

A 4ª Vara Cível de Campo Grande condenou um ex-candidato a vereador em Coxim ao pagamento de R$ 10 mil de indenização por danos morais para cada um dos compositores da canção “Camaro Amarelo”, sucesso sertanejo de 2012. A decisão atendeu, em parte, a ação movida pelos autores da obra e por uma empresa de comunicação, que alegaram uso indevido da melodia em um jingle eleitoral.

De acordo com o processo, o jingle foi gravado e amplamente divulgado durante a campanha, inclusive no site oficial do candidato, com a letra alterada para promover a candidatura. A defesa sustentou tratar-se de paródia, argumentando não haver lucro nem prejuízo comprovado aos autores.

Leia Também

• TJMS abre concurso para promoção de desembargador

• Prazo de inscrição para o 34º Concurso da Magistratura do TJMS encerra dia 18

No entanto, um laudo pericial atestou a “identidade musical total” entre a obra original e o material de campanha, confirmando a apropriação integral da melodia e afastando a tese de paródia. Para o juiz Walter Arthur Alge Netto, responsável pela sentença, o uso teve caráter publicitário, com o objetivo de se beneficiar da popularidade da música, e não de crítica ou sátira.

O magistrado ressaltou que a Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98) protege a integridade da obra e prevê que qualquer utilização, adaptação ou transformação depende de autorização prévia do autor. A conduta do ex-candidato foi considerada contrafação, prática ilícita que gera responsabilidade civil.

Embora não tenha sido comprovado dano material, o juiz reconheceu a ocorrência de danos morais presumidos, pois a utilização em contexto político, sem consentimento, violou o direito dos compositores de controlar como sua obra é empregada. Em relação à empresa de comunicação, o pedido foi negado por falta de comprovação de abalo à sua imagem no mercado.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em bairro de Aquidauana

Serviços

Novo sistema de emplacamento com IA começa a funcionar em MS

Serviços

Serviços 190 e 193 voltam a funcionar normalmente em MS

193 está fora do ar em Corumbá e região

Dados apontam evolução com fiscalização no trânsito em Corumbá

Trabalhador rural sofre queda de cavalo e é resgatado em região isolada de Corumbá

Serviços

Servidores de Corumbá devem declarar bens até 10 de outubro

Publicidade

Inmet

Aquidauana registra 13ºC nesta terça e há previsão de chuvas

ÚLTIMAS

Esporte

Anastácio recebe etapa classificatória do VII Brasileiro de Xadrez

Competição terá disputas nos ritmos Blitz e Rápido para diferentes categorias

Saúde

Corumbá divulga cronograma de salas de vacina até sexta-feira

Atendimento segue em diferentes unidades de saúde do município

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo