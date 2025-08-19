Justiça de Miranda reconhece morte de jovem desaparecido desde 2024

Entrada de Miranda / Divulgação

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul obteve na Justiça o reconhecimento da morte presumida de um jovem de 19 anos, desaparecido desde setembro de 2024 em Pontes e Lacerda (MT). A decisão foi concedida pela 1ª Vara Cível de Miranda, município onde reside a mãe do rapaz, e autoriza o registro de óbito tardio, mesmo sem o corpo ter sido encontrado.

Segundo a defensora pública Maria Clara de Moraes Porfírio, responsável pelo caso, o pedido foi feito com base nas investigações da Polícia Civil de Mato Grosso, que apuram o sequestro e possível execução do jovem por integrantes de uma facção criminosa. A mãe relatou que o filho foi visto pela última vez na madrugada de 1º de setembro de 2024, quando ele e um colega foram abordados por um grupo em uma tabacaria.

As apurações apontam que os suspeitos teriam confundido o jovem com um membro de uma facção rival, devido a uma tatuagem, e decidiram executá-lo. Desde então, nenhum vestígio do corpo foi encontrado.

A Defensoria apresentou à Justiça documentos da investigação criminal, que já resultou no indiciamento e na prisão preventiva de suspeitos. O Ministério Público Estadual também se manifestou favoravelmente à declaração de morte presumida.

De acordo com a defensora, o juiz responsável considerou que o caso preenchia os requisitos legais previstos no Código Civil, uma vez que há provas da provável morte e o desaparecimento ocorreu em circunstâncias violentas. A sentença determinou o registro do óbito com as informações disponíveis, mantendo em aberto dados como causa da morte e local de sepultamento, já que o corpo não foi localizado.

Com a decisão — que já transitou em julgado — a família poderá emitir a certidão de óbito, documento essencial para acesso a direitos civis, sucessórios e benefícios previdenciários.

