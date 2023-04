Justiça de MS começa utilizar recebimento digital para avisos

Sede do TJ, em Campo Grande / Foto: Divulgação

A Secretaria Judiciária reforçou na segunda-feira, 10, o novo serviço que facilita o envio de AR (Aviso de Recebimento). Desde de março, a Secretaria de Tecnologia da Informação, passou a realizar o envio de documentos de aviso por meio digital em Mato Grosso do Sul.

O serviço integra o SAIJSG5 (Sistema de Automação da Justiça) dos Correios, garantindo um melhor desempenho e resultado na prestação jurisdicional do Tribunal de Justiça.

O AR Digital é um serviço disponibilizado pelos Correios e tem por objetivo automatizar o processo de correspondências entre os sistemas de instituições. Já utilizado no 1º Grau, por meio dele o servidor não mais necessita preparar o documento físico para envio.

Antes era necessário imprimir, etiquetar, envelopar, carimbar, criar uma guia dos Correios, enviar, depois o receber para então digitalizar a resposta nos autos, agora a produção e envio são feitos de forma totalmente digital pelo SAJ. O próprio sistema encaminha a versão já digitalizada para os Correios que, por sua vez, irá entregá-lo com o AR e digitalizar a devolução, cuja imagem será juntada automaticamente no SAJSG5.

“Percebe-se, deste modo, o ganho na celeridade do processo, bem como a oportunidade de alocar os servidores, que antes se dedicavam a esse trabalho meramente burocrático, a outras atividades fins do processo. Além disso, a utilização do AR Digital representa uma economia aos cofres públicos em relação ao sistema antigo, bem como contribui significativamente com o meio ambiente”, pontua a secretaria.