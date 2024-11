Justiça Estadual começará 2025 com 18 novos Juízes Substitutos

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul anunciou que dará posse a 18 candidatos aprovados no último concurso público para o cargo de Juiz Substituto. A cerimônia de posse ocorrerá no dia 15 de janeiro de 2025.

O 33º Concurso Público para o cargo de Juiz Substituto do MS resultou na classificação de 24 candidatos, incluindo uma candidata pela cota reservada para negros. A posse dos 18 novos juízes é um passo importante para atender à demanda da magistratura no Estado.

Após a cerimônia de posse, os novos juízes iniciarão um curso de formação no dia seguinte, 16 de janeiro, promovido pela Escola Judicial de MS (Ejud-MS), preparando-se para os desafios da função e a atuação no sistema judiciário.

A inclusão dos novos membros é uma resposta às solicitações da magistratura, demonstrando o compromisso do TJMS com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.