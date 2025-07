Justiça garante a idoso de 82 anos medicamento de R$ 26 mil para tratar câncer

Divulgação Freepik

Um servidor público municipal aposentado, de 82 anos, conseguiu na Justiça o direito de receber gratuitamente um medicamento essencial para o tratamento de um câncer no pulmão. O remédio, que custa mais de R$ 26,5 mil por mês, havia sido negado sob a justificativa de que não constava na lista de fornecimento do SUS (Sistema Único de Saúde).

Diante da negativa, o idoso procurou a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. O defensor público Arthur Demleitner Cafure destacou que, em casos críticos como esse, a Defensoria atua como ponte entre o cidadão e o direito à saúde.

A ação foi embasada em jurisprudência do STJ (Superior Tribunal de Justiça), que determina que planos de autogestão, como o Servimed (Serviço de Assistência à Saúde do Servidor Municipal), devem fornecer medicamentos nos mesmos moldes exigidos dos planos privados regulamentados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Com base nesses argumentos, a Justiça concedeu, em caráter liminar, a obrigatoriedade do fornecimento do tratamento pelo IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande) e pelo Servimed, por meio de tutela de urgência.

"Tratava-se de apontar o modo mais eficiente de garantir ao paciente o recebimento do medicamento em tempo hábil", explicou o defensor público Nilton Marcelo de Camargo, que também atuou no caso.

O paciente iniciou o tratamento em junho e deve tomar um comprimido por dia, conforme prescrição médica.

