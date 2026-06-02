Acessibilidade

02 de Junho de 2026 • 22:55

Buscar

Últimas notícias
X
DECISÃO

Justiça inocenta Reinaldo Azambuja no inquérito da Operação Vostok

Processo ligado ao caso JBS é encerrado após oito anos sem provas

Assessoria de imprensa

Publicado em 02/06/2026 às 17:53

Atualizado em 02/06/2026 às 18:42

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O inquérito que investigava o ex-governador Reinaldo Azambuja no âmbito do caso JBS foi oficialmente extinto pela Justiça. A decisão coloca fim a uma investigação iniciada há oito anos com base nas delações dos irmãos Batista e que integrou a Operação Vostok.

Segundo a decisão judicial, não foram apresentadas provas capazes de confirmar as acusações atribuídas ao ex-governador. Ao longo de toda a investigação, Azambuja não chegou a se tornar réu, uma vez que nenhuma denúncia foi aceita pelo Judiciário.

O caso nesse tempo passou pelo Tribunal de Justiça, TRE, STJ e STF e, ao final, o próprio Ministério Público Federal pediu o seu arquivamento. No itinerário, houve quebra do sigilo de mais de Três mil contas bancárias e ouvidas mais de 300 pessoas no curso da investigação, sem que houvesse provas que confirmassem a delação, até a absolvição final de Reinaldo Azambuja, já transitada em julgado.

A decisão também se estende aos demais envolvidos investigados no mesmo processo.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Embrapa Gado de Corte

Nova chefia da Embrapa Gado de Corte projeta inovação e avanços para a pecuária

ECONOMIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 16 milhões

SORTE

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 10 milhões neste sábado

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

Cultura

Festival debate futuro da mídia digital e inteligência artificial

Publicidade

ENERGIA

Conta de luz continuará com acréscimo da bandeira amarela em junho

ÚLTIMAS

COMEMORAÇÃO

Dia do Geógrafo é comemorado na UFMS de Aquidauana

Evento foi marcado por atividades de capacitação e integração acadêmica

Segurança

Polícia inaugura Sala Lilás para acolher vítimas de violência em Corumbá

A implantação da unidade em Corumbá integra uma estratégia estadual de fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo