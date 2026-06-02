Justiça inocenta Reinaldo Azambuja no inquérito da Operação Vostok

O inquérito que investigava o ex-governador Reinaldo Azambuja no âmbito do caso JBS foi oficialmente extinto pela Justiça. A decisão coloca fim a uma investigação iniciada há oito anos com base nas delações dos irmãos Batista e que integrou a Operação Vostok.



Segundo a decisão judicial, não foram apresentadas provas capazes de confirmar as acusações atribuídas ao ex-governador. Ao longo de toda a investigação, Azambuja não chegou a se tornar réu, uma vez que nenhuma denúncia foi aceita pelo Judiciário.



O caso nesse tempo passou pelo Tribunal de Justiça, TRE, STJ e STF e, ao final, o próprio Ministério Público Federal pediu o seu arquivamento. No itinerário, houve quebra do sigilo de mais de Três mil contas bancárias e ouvidas mais de 300 pessoas no curso da investigação, sem que houvesse provas que confirmassem a delação, até a absolvição final de Reinaldo Azambuja, já transitada em julgado.



A decisão também se estende aos demais envolvidos investigados no mesmo processo.