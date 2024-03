Lançamento da 4ª edição do "Amigas de Negócios" acontece na próxima sexta na ALEMS

Por proposição do deputado estadual Pedrossian Neto (PSD), acontece na próxima sexta-feira (22), a partir das 8h30, no Plenário Júlio Maia, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o lançamento do 4º volume da Obra “Amigas de Negócios”. O evento é aberto ao público e à imprensa.

O livro tem o objetivo de fomentar o registro da biografia de mulheres que inspiram por sua trajetória em Mato Grosso do Sul. “A obra 'Amigas de Negócios' conta histórias de mulheres do cenário regional que inspiram por sua trajetória de vida, pessoal ou profissional, com impacto social e econômico para o Estado”, detalhou o deputado Pedrossian Neto.

4ª edição

Em 2023, a terceira edição da obra foi lançada no dia 29 de setembro, na ALEMS. O livro é uma produção da Rede e Editora Amigas de Negócios e traz histórias biográficas que retratam a vida de personalidades regionais, detalhando as dificuldades, superações e conquistas.