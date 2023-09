Lar Legal MS promove interlocução entre setores envolvidos na regularização fundiária

Na manhã da última segunda-feira, dia 4 de setembro, o Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, representante do TJMS nas ações referentes ao Programa Lar Legal MS, reuniu-se com representantes de poderes públicos e da sociedade civil para diálogo de proximidade e esclarecimento de dúvidas sobre este programa que visa promover a regularização fundiária e, sobretudo, a dignidade e segurança jurídica da faixa mais vulnerável da população.

A reunião ocorreu no Tribunal de Justiça, no Salão Pantanal, tendo sido aberta com um vídeo institucional produzido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina sobre o programa lá desenvolvido, o qual serviu de base para a ação em implementação no TJMS. Participaram, igualmente, do encontro o juiz Mauro Nering Karloh, juiz cooperador do Programa Lar Legal MS; Mateus Augusto Sutana e Silva, assessor para assuntos institucionais do Defensor Público Geral; Alexandre Ávalo, procurador-geral do município de Campo Grande; Regina Célia Rodrigues Magno, coordenadora do Núcleo da Fazenda Pública, Moradia e Direitos Sociais; Rui Nunes da Silva Júnior, assessor executivo da Semadur; Guilherme Novaes, advogado e procurador da Assomasul; Victor Paiva, presidente da Comissão Especial de Regularização Fundiária da OAB; além de representantes da EMHA, AGEHAB, oficiais registradores e arquitetos ligados a empresas afeitas aos projetos.

O Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, em fala inicial durante a reunião, ressaltou o caráter informal da reunião, cujo principal objetivo seria promover um diálogo intersetorial, esclarecer dúvidas e ouvir sugestões. “Estamos aqui para uma conversa informal. Nós estamos nos desgarrando da burocracia, assumindo uma nova faceta, que é eminentemente social, progressiva, que busca valorizar muito mais a situação em que as pessoas abarcadas pelo projeto estão vivendo. Estamos aqui, então, para traçarmos juntos um plano de trabalho”, frisou.

O representante do Programa Lar Legal MS mencionou que apenas há cerca de 15 anos o Judiciário nacional começou a voltar seus olhos para o problema da regularização fundiária, tendo os estados do sul do país sido os primeiros a, efetivamente, debruçarem-se sobre este procedimento de jurisdição voluntária.

“Friso que é um procedimento de jurisdição voluntária, pois não estamos diante de uma demanda, de uma ação, lide ou conflito. É apenas o Estado-juiz procurando decidir as questões administrativas trazidas pelos jurisdicionados”, disse o desembargador.

Além de diversos apontamentos levantados ao longo da reunião e dúvidas sanadas, foram expostos aos presentes os avanços realizados pelo TJMS na implementação do Lar Legal, como a designação do juiz Mauro Nering Karloh, da 8ª Vara Cível de Campo Grande, como magistrado responsável para decidir os procedimentos relacionados ao programa em todo o Estado, inclusive criando uma forma de peticionamento eletrônico que garante a competência para a 8ª Vara Cível. Além disso, foi realizado pedido à Defensoria Pública e ao Ministério Público para designação de apenas um responsável em cada órgão para tratar dos assuntos do Lar Legal. “Além de evitar decisões contraditórias sobre o assunto, esses profissionais criarão uma expertise própria sobre o assunto, garantindo mais celeridade e eficiência no procedimento”, ressaltou o Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva.

Saiba mais – Desde que assumiu a Presidência do TJMS, o Des. Sérgio Fernandes Martins está adotando providências para a implantação do programa Lar Legal MS. Na verdade, o programa foi normatizado por meio do Provimento nº 488/2020, quando o magistrado ocupava o cargo de Corregedor-Geral de Justiça.

Um dos propósitos do programa é reduzir as ações judiciais, viabilizando a inclusão e justiça social à parcela fragilizada da população. A intenção do presidente do TJMS é levar o programa aos municípios sul-mato-grossenses, pois a proposta tem como referência a experiência de sucesso implantada em Santa Catarina há mais de 20 anos.

Para instituir o programa Lar Legal MS, a Corregedoria realizou estudos demonstrando que o TJMS, por meio de legislação própria, seria capaz de criar o mecanismo ideal para instrumentalizar a regularização fundiária no Estado concedendo a titulação de moradias carentes de legalidade jurídica.

A Corregedoria-Geral de Justiça à época também considerou que a irregularidade do imóvel em que muitas famílias vivem, em especial de baixa renda, retira dessas mesmas pessoas a qualidade de efetivos cidadãos incluídos na ordem jurídica, além de ofender os fundamentos da República estabelecidos na Constituição Federal, bem como impossibilitar a concretização de vários dos direitos fundamentais.

Por isso, o provimento estabeleceu como principal preocupação garantir o reconhecimento do domínio sobre imóvel urbano ou urbanizado, integrante de loteamento ou desmembramento (fracionamento ou desdobro) não autorizado ou executado sem a observância das determinações do ato administrativo de licença, localizado em área urbana consolidada, implantada e integrada à cidade, excluídas as áreas de risco ambiental ou de preservação permanente, em favor de pessoas preponderantemente de baixa renda.

Assim, com o programa Lar Legal, famílias que têm sua residência vista como irregular diante do poder público e da sociedade, vivendo sob a sombra da insegurança jurídica e da fragilidade de sua permanência no lar, terão a oportunidade de regularizar sua situação.

O pedido de reconhecimento do domínio do imóvel será especial de jurisdição voluntária e poderá ser formulado ao juiz de direito com competência em registro público, pelo município, pela associação de moradores, devidamente autorizada pelos representados, ou pelos interessados.