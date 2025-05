Latam anuncia voos para Bonito a partir de setembro

Arquivo/ Governo de MS

Com o ambiente favorável aos negócios e os investimentos contínuos do Governo do Estado em infraestrutura e logística, Mato Grosso do Sul ganha um importante reforço no setor aéreo. A Latam Airlines anunciou que passará a operar voos regulares para as cidades de Bonito e Dourados a partir do segundo semestre deste ano. A novidade impulsiona o ecoturismo e fortalece as relações comerciais e econômicas da região.



A cidade de Bonito, um dos destinos de ecoturismo mais procurados do Brasil, contará com dois voos semanais diretos para São Paulo/Guarulhos a partir de 3 de setembro. As operações serão realizadas com aeronaves da família Airbus A320 — modelos A319 e A320 — com capacidade para até 174 passageiros. A nova rota promete facilitar o acesso de turistas de todas as partes do Brasil e até do exterior, consolidando ainda mais Bonito como um polo turístico internacional.



Dourados, segunda maior cidade do Estado e um relevante polo industrial e regional do sul de Mato Grosso do Sul, terá voos diretos para Guarulhos a partir de 8 de setembro, com três frequências semanais. As operações também utilizarão aeronaves Airbus A319 e A320, ampliando as opções de deslocamento para empresários, investidores e a população em geral.



“Excelente notícia. Novos voos de Mato Grosso do Sul para o principal aeroporto do Brasil, que é Guarulhos, com destinos para o Brasil e o mundo inteiro. A partir de setembro, dois novos voos para Bonito (direto de Guarulhos). Já em Dourados, fico muito feliz que, depois de um longo tempo de recuperação do aeroporto, três novos voos Dourados-Guarulhos a partir de 8 de setembro, operados pela Latam”, celebrou o governador Eduardo Riedel.



O head de Assuntos Públicos da Latam Brasil, Eduardo Macedo, destacou a expansão da atuação da companhia no Estado. “Aumentar a conectividade do Mato Grosso do Sul é importante para a economia e o turismo local, e a Latam tem enorme satisfação em poder contribuir com novas rotas aéreas para o Estado. Atualmente, a Latam já oferece voos diretos de Campo Grande para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, e para Brasília, porém as novas rotas chegam para otimizar o acesso a essas importantes cidades do interior”, afirmou.



A inclusão de Bonito e Dourados à malha aérea da Latam, com conexão direta ao hub de Guarulhos — que interliga mais de 50 aeroportos no Brasil e 90 no exterior — representa um salto significativo na integração de Mato Grosso do Sul com o restante do país e o mundo. A medida vem somar aos investimentos estaduais em modernização e construção de novos aeroportos, que têm elevado o padrão do setor aeroviário local e ampliado a capacidade de atração de turistas e negócios.