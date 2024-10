Lauana Prado e prefeito discutem nos bastidores em show da artista

Discussão nos bastidores / Redes sociais

A cantora sertaneja Lauana Prado e o prefeito de Abadiânia, Goiás, Jozeias Junior, protagonizaram um discussão na madrugada deste domingo (20), durante o show da cantora, em comemoração aos 71 anos da cidade.

A prefeitura municipal compartilhou uma nota e disse que a sertaneja subiu ao palco com duas horas de atraso e não teria tratado bem os fãs que a aguardavam por um registro com a artista.

“Infelizmente, a artista não cumpriu o contrato firmado para o evento, ao iniciar sua apresentação com mais de 2 horas de atraso, descumprindo o horário acordado de início às 23h. Tanto o público quanto a produção do evento foram prejudicados, ficando em espera até o início do show”.

Outro ponto alegado pela prefeitura, conforme o Midiamax, teria sido de que a Prado fez pedidos nada comuns, recusando-se a se hospedar em Abadiânia e fazendo exigências de hotel, academia e veículos de luxo, todas atendidas pela Prefeitura.

“Desde o início da negociação, a equipe da cantora Lauana Prado demonstrou uma postura pouco colaborativa com o município. Ainda assim, a artista chegou ao local do evento após a meia-noite, dirigindo-se ao camarim, onde se recusou a atender mais de 10 fãs. Ao término de sua apresentação, Lauana Prado também não concedeu entrevistas à imprensa local, frustrando ainda mais as expectativas da população e da organização”.

O prefeito da cidade, Jozeias Junior, publicou um vídeo de esclarecimento sobre o episódio, confirmando o atraso, pois a artista teria chegado às 0h59. “Toda a equipe e produção (da artista) destratou todo mundo que estava aqui”, disse.

Já em um perfil do TikTok, Anápolis Agito, que divulga eventos da região, Lauana Prado e o prefeito aparecem nos bastidores discutindo.

Há troca de fardas e “dedo na cara”. Em seguida, a artista sobe ao palco e questiona a ação do gestor da cidade. “Ele disse que me pagou, ninguém aqui (plateia) paga imposto?”.

Lauana ainda não se pronunciou sobre o episódio, entretanto, o seu perfil no Instagram foi bombardeado de comentários negativos sobre a polêmica.

“Em Abadiânia foi péssimo, puro estrelismo, zero humildade; atrasou o show por 3 horas, não queria receber as pessoas que foi combinado que receberia para tirar fotos no camarote, quando questionada achou ruim e o pior derramou no palco. O que acontece nos bastidores fica lá, estávamos ali para ver um show. O pouco que vi foi uma artista descontrolada. Nota 0″, escreveu uma.

“Depois do show de Abadiânia, eu e muita gente deixamos de ser fãs. Que falta de respeito com o seu público”, disse outro.