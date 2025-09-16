Acessibilidade

16 de Setembro de 2025 • 11:19

Leilão de eletrônicos da Sefaz-MS tem mais de 300 lotes

O certame vai até dia 29 de setembro, às 10h de MS

Redação

Publicado em 16/09/2025 às 07:49

Michel Faustino, Sefaz

A Sefaz-MS (Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul) realiza, até o dia 29 de setembro, às 10h (horário de MS), leilão eletrônico com mais de 300 lotes de itens variados, disponível exclusivamente pela plataforma online.

Entre os produtos, há opções para diferentes perfis de compradores, com valores iniciais que vão de R$ 100 a R$ 1.650. Entre os destaques estão eletrônicos, celulares, videogames, robôs aspiradores, caixas de som, ferramentas, pneus, perfumes, cosméticos, calçados, vestuário e artigos domésticos.

O lote de menor valor inicial é uma cadeira de escritório, com lance a partir de R$ 100. Já entre os itens mais disputados está um computador portátil de última geração, com lance inicial de R$ 1.550.

Para quem deseja avaliar os produtos antes de dar lances, a Sefaz/MS disponibiliza visitação presencial entre os dias 23 e 25 de setembro, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h30, na sede da Cofimt (Coordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito), em Campo Grande.

Endereço para visitação: Galpão da Cofimt, que fica na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, s/n, Bloco 6 – Parque dos Poderes (ao lado do Fórum Eleitoral), Campo Grande/MS. Telefone: (67) 3318-6453.

O edital completo, com detalhes sobre todos os lotes e regras de participação, está disponível nos sites oficiais da Sefaz/MS www.sefaz.ms.gov.br e do leiloeiro responsável www.rpleiloes.com.br.

