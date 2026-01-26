Acessibilidade

26 de Janeiro de 2026 • 18:48

Leilão de veículos apreendidos pelo Detran vai até o dia 10 de fevereiro

A visitação dos lotes estará disponível nos dias 6 e 9 de fevereiro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, em Campo Grande

Da redação

Publicado em 26/01/2026 às 17:17

O Detran-MS iniciou, nesta segunda-feira, mais um leilão de veículos apreendidos em 21 municípios de Mato Grosso do Sul, cujos proprietários não procuraram o pátio de apreensão para retirada dentro do prazo estipulado.

O certame tem como leiloeiro oficial Eduardo Schmitz, e os lances podem ser ofertados pelo site www.clicleiloes.com.br, com encerramento no dia 10 de fevereiro, às 8h (horário de Mato Grosso do Sul). A visitação dos lotes estará disponível nos dias 6 e 9 de fevereiro, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16, no bairro Santa Felicidade.

Na categoria veículos de circulação, são ofertados 185 lotes, sendo 156 motocicletas — entre elas uma Honda CG 160 Fan 2019/2019, na cor vermelha, com lance inicial de R$ 3.131,00 — e 29 automóveis, incluindo um Ford Fusion AWD GTDI 2013/2014, na cor branca, com lance inicial de R$ 17.352,00. Qualquer pessoa física ou jurídica pode ofertar lances nessa categoria.

Já na categoria sucatas aproveitáveis, apenas pessoas jurídicas devidamente credenciadas no Detran, conforme legislação regulamentada pelo Contran, podem ofertar lances nos 48 lotes de veículos, que somam 102 motocicletas e 38 automóveis.

Para as sucatas inservíveis, somente empresas que atuam nos segmentos de siderurgia, fundição ou reciclagem, e que estejam devidamente credenciadas no Detran-MS, podem fazer ofertas no lote único, composto por 22 motocicletas e 4 automóveis, que juntos totalizam aproximadamente 5.641 kg de material ferroso.

Deixe a sua opinião

