Leilão do Detran tem moto esportiva 5 vezes abaixo do valor

Divulgação

O aviso de um novo leilão online foi lançado pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) nesta quarta-feira (31). A partir de amanhã o site www.ibecleiloes.com.br recebe lances para 192 lotes disponíveis, sendo 102 deles, veículos que podem circular, 89 veículos para desmanche e 1 lote de material ferroso voltado para reciclagem.



Entre os lotes de veículos para circulação, um dos destaques é a moto esportiva Yamaha/MT 03 ABS 2020/2021 na cor preta. O lote 60 está avaliado inicialmente por R$ 6.187. Pela tabela Fipe de Julho de 2024 o preço de venda dela é de R$ 30.637,00.



Já para quem procura um veículo utilitário, o lote 09 é um Fiat/Strada Fire Flex 2007/2007 de cor branca, avaliado inicialmente por R$ 6.078. O valor médio do utilitário gira em torno de R$ 26 mil.



Os lances poderão ser ofertados até o dia 15 de agosto, às 14h (horário de Brasília) no site www.ibecleiloes.com.br do leiloeiro João Gabriel da Silva e Oliveira. A visitação presencial dos lotes será nos dias 12 (segunda-feira) e 13 (terça-feira) de agosto, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30, no pátio da PMAX, que fica na rua Gigante Adamastor, nº. 16, Bairro Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande – MS.



Este é o 15° realizado pelo Detran-MS em 2024, sendo que cada um deles possui três modalidades diferentes: veículos conservados para circulação, sucata aproveitável para desmanche, e sucata inservível, em que o arrematante utiliza para reciclagem.



Uma iniciativa que deu mais agilidade na operação limpa pátio, foi a parceria inédita com o TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul). Em maio, o governador Eduardo Riedel, esteve no Detran-MS para autorizar o primeiro certame fruto dessa parceria. Na oportunidade, lançou o desafio para que o Detran-MS zerasse o saldo de 15 mil veículos que existem nos pátios do Estado.



A medida trouxe agilidade para os processos, avalia o gerente de destinação de veículos do Detran-MS, Diego Soares. “Os veículos com restrição judicial, estão indo à leilão junto com os demais. Só este ano já foram leiloados 5,3 mil veículos ao todo. Parte dessa arrecadação referente aos valores de Remoção e Estadia previstos na legislação são destinados ao Detran-MS e utilizados nas reformas de agências".



Leilão aberto



O Detran-MS conta com outro certame aberto, porém pela leiloeira Cecília Delzeir Leilões. O período de lances é de 29 de julho até às 11h (horário de Brasília) do dia 12 de agosto.



Para circulação, são 69 lotes de veículos, sendo 62 motocicletas e 07 automóveis; Na modalidade sucata aproveitável, são 26 lotes de veículos, sendo 67 motocicletas e 12 automóveis; e na sucata inservível, é um lote único, que contém 195 motocicletas e 08 automóveis, com pesagem estimada em 24.750,00 KG de material ferroso.



A visitação presencial dos lotes será na Autotran de Dourados, nos dias 07, 08 e 09 de agosto de 2024, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30. O endereço é Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, nº. 51, Bairro Jardim Colibri. Mais informações no site da leiloeira: www.ceciliadelzeirleiloes.com.br.