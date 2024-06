Leilão que tem HB20 com lance inicial de R$10 mil segue aberto

Até o dia 18 de junho, segue aberto o leilão de veículos parados no pátio do Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Ao todo são 72 lotes com lances iniciais a partir de R$ 10 mil.

Nesta edição, Dourados foi contemplada com o certame que conta com três categorias de veículos, sendo circulação, sucata aproveitável e inservível. Na categoria veículos de circulação, dos 72 veículos, 14 são automóveis e 58 motocicletas.

Nesta modalidade, o destaque da vez é um Hyundai HB20 1.0 Comfort 2014 na cor preta que está com lance inicial de R$ 10.105. Neste lote, pessoas físicas ou jurídicas podem dar lances.

Já para os veículos de sucata aproveitável, os lances podem ser dados apenas por pessoas jurídicas credenciados previamente em qualquer Detran do Território Nacional. São 31 lotes disponíveis, sendo 54 motocicletas e 20 automóveis.

A visitação acontece no pátio da AutroTran, aberto a partir do dia 10 a 12 deste mês na Rua Coronel Ponciano. O horário é das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. Os lances podem ser dados através do portal oficial do leiloeiro.