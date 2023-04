Leilão 'Realeza Nelore Pintado PO' é evento de sucesso de Hélio Correa de Assunção

Hélio Correa Assunção promoveu leilão / Rhobson Lima

O 14º Leilão Realeza Nelore Pintado PO organizado pela Central Leilões e pela Leiloboi Leilões Rurais, tendo a frente o pecuarista Hélio Correa Assunção, ocorreu por dois dias- sexta-feira passada, dia 31 de março e sábado, dia 1 de abril sendo um grande sucesso.

Hélio disse ao O Pantaneiro que sempre realiza seus leilões no primeiro dia do mês de abril com transmissão do Canal do Boi. Neste ano, a primeira etapa ocorreu na noite de sexta e a segunda no horário do almoço de sábado.

O evento ofertou fêmeas de elite, reprodutores, bezerras, novilhas e doadoras da raça Nelore Pintado - animais de alta qualidade e padrão genético.

"Oferecemos todos nelores pintados puros de origem e fizemos o leilão de forma presencial com transmissão pela TV Canal do Boi. Foi um verdadeiro sucesso, vendi 100% de tudo oferecido. Tinha muito gado bom", disse o pecuarista.

Assunção já teve fazendas em Aquidauana e Anastácio, mas agora possui propriedade em Bela Vista onde foca na produção de gado.



"É um evento que todo mundo gosta. Todo ano, essa data é minha, o primeiro sábado de abril. Por isso, muitos produtores já ficam esperando", finalizou.

