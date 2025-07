Licenciamento de veículos agora só digital para placas 7 a 0 em MS

Divulgação

A partir de agosto, o Detran-MS não vai mais enviar as guias de licenciamento veicular impressas para os proprietários de veículos com placas de final 7 a 0. A mudança faz parte de um processo de modernização dos serviços, e a partir de 2026, o novo formato vai valer para todos os finais de placa.

Além disso, a medida contribui para a economia de recursos públicos, que antes eram usados na impressão e envio de correspondências. Agora, esse dinheiro será investido em melhorias tecnológicas para tornar os serviços ainda mais ágeis e eficientes.

“É uma evolução natural. Queremos facilitar a vida do cidadão com ferramentas cada vez mais acessíveis”, destacou o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade.

A mudança também acompanha as políticas do Estado Verde (redução do uso de papel) e do Estado Digital, que aposta em soluções tecnológicas para simplificar o acesso da população aos serviços públicos.

