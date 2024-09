Licenciamento de veículos com placa final 9 devem ser pagos em setembro

Trafegar sem o licenciamento em dia acarreta em multa gravíssima / Divulgação

O licenciamento de 182 mil veículos com placas final 9 precisa ser pago até o dia 30 em Mato Grosso do Sul. A taxa é de R$ 221,24.

Caso o pagamento seja fora do prazo, o valor será atualizado para R$ 284,70.

Para fazer o pagamento do licenciamento, é preciso estar quitado o IPVA.

Qualquer agência ou Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco, além de casas lotéricas e Rede Pague Fácil recebem o pagamento e a segunda via da guia pode ser acessada no meudetran.ms.gov.br ou no aplicativo da autarquia, através da opção "Veículo" e "Guia Licenciamento".

Nos casos em que o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) foi parcelado, é possível emitir a guia do licenciamento, com ou sem os valores restantes. No entanto, para conseguir ter acesso ao documento, o imposto precisa estar em dia.

O porte do CRLV é obrigatório e deverá ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, seja o documento físico impresso ou digital por meio da CDT (Carteira Digital de Trânsito).

Se o motorista for flagrado circulando em vias urbanas ou rodovias com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O artigo de nº 230 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira, além da medida administrativa de remoção do veículo ao pátio.