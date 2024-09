Ligação até fronteira entre Brasil e Bolívia recebe investimento de R$ 63,5 milhões

Investimento é do Ministério dos Transportes / Divulgação

Recapeamento, substituição de bueiros e recuperação de sinalização. Esses são alguns dos serviços realizados na BR-317, entre as cidades de Xapuri e Epitaciolândia, no Acre. O Ministério dos Transportes investiu R$ 63,5 milhões na revitalização executada por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em um trecho descontínuo de 36 quilômetros. A região possui um viés estratégico para o país, uma vez que Epitaciolândia está conurbada à cidade boliviana de Cobija e tem um intenso comércio.

A rodovia também cumpre um papel de integração da Região Norte, unindo os estados do Acre e do Amazonas. Ainda foram feitos trabalhos de remendo profundo, tapa-buracos, recuperação do solo em processos erosivos, limpeza dos dispositivos de drenagem e roçada. Estes serviços foram executados em um segmento maior, executados por meio do contrato de manutenção/recuperação, que atende, ao todo, aproximadamente 93 quilômetros da rodovia.

Sobre a BR-317

Com início em Porto Acre, a BR-317 (Acre) atravessa as cidades de Senador Guiomard, a capital Rio Branco, Capixaba, Plácido de Castro, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, até chegar em Assis Brasil, município localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia.

A rodovia facilita o desenvolvimento de atividades como pecuária, suinocultura, agricultura, avicultura e o turismo nas fazendas de geoglifos.

*Com informações da Agência Gov.