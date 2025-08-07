Acessibilidade

07 de Agosto de 2025 • 23:18

Buscar

Últimas notícias
X
Direitos humanos

Ligue 180 registra mais de 86 mil denúncias de violência contra mulheres em 2025

Painel de Dados lançado pelo Ministério das Mulheres traz perfil das vítimas, agressores e contexto das agressões

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 20:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Marcelo Camargo/ Agência Brasil

De janeiro a julho de 2025, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 recebeu 86.025 denúncias de violência contra mulheres. O número representa o terceiro maior tipo de atendimento entre os mais de 594 mil registros feitos por cerca de 300 atendentes da central nesse período.

Coordenado pelo Ministério das Mulheres, o Ligue 180 é um serviço gratuito que acolhe, orienta e encaminha denúncias aos órgãos competentes nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Além disso, a central oferece informações sobre os direitos das mulheres, leis e serviços da rede de atendimento.

Nesta quinta-feira (7), o Ministério lançou o Painel de Dados do Ligue 180 — uma plataforma pública e interativa com informações detalhadas sobre os tipos de violência, perfil das vítimas e agressores, e contexto das ocorrências. O lançamento marca os 19 anos da Lei Maria da Penha e integra a campanha Agosto Lilás, que neste ano tem o tema: "Não deixe chegar ao fim da linha. Ligue 180."

Dados para mudar realidades

Durante evento com jornalistas, em Brasília, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, reforçou a importância de usar dados baseados em evidências para formular políticas públicas. “Seja nos feminicídios ou em qualquer tipo de violência, precisamos entender, estudar e agir com estratégias efetivas para mudar esse comportamento.”

A plataforma já estava em desenvolvimento desde o segundo semestre de 2024 e reúne dados de atendimentos feitos por diversos canais: telefone 180, e-mail (central180@mulheres.gov.br), WhatsApp ((61) 9610-0180) e videochamada em Libras.

A coordenadora-geral do Ligue 180, Ellen dos Santos Costa, destaca que os dados são inéditos e fundamentais para retratar a violência de gênero no país. “Nosso papel é oferecer uma base de dados robusta, que fortaleça as políticas públicas e permita o direcionamento mais eficaz de recursos.”

Perfil das vítimas e agressores

Entre janeiro e julho deste ano, a maior parte das vítimas que denunciaram violências à central são mulheres heterossexuais (57,7%) e negras (44,3%). Em quase metade dos casos (47,6%), o agressor era parceiro ou ex-parceiro. Também foram registradas violências cometidas por vizinhos (5,3%), outros tipos de relação (11,5%) e casos sem vínculo declarado (8,8%).

Do lado dos agressores, a maioria é composta por homens heterossexuais (49,2%) e negros (41,4%), seguidos por brancos (32%). Os dados apontam para o impacto da desigualdade racial nas dinâmicas de violência de gênero.

Entre os tipos de violência registrados, destacam-se:

Violência física: 35.665 casos (41,4%)

Violência psicológica: 24.021 (27,9%)

Violência sexual: 3.085 (3,6%)

Outros tipos de violência fora do contexto da Lei Maria da Penha: 14.432 casos

A maioria das agressões acontece dentro da residência da vítima (40,7%) ou em casas compartilhadas com o agressor (28,2%). Houve ainda registros de violência cometida na casa do suspeito (5,5%).

Outro dado preocupante: muitas mulheres convivem com a violência por longos períodos antes de buscar ajuda. Mais de 18 mil denúncias se referem a casos iniciados há mais de um ano. Em 9% dos relatos, a violência já durava mais de cinco anos; em 8,6%, há mais de uma década.

Fortalecer a rede de apoio

O Ministério das Mulheres também lançou o Painel da Rede de Atendimento à Mulher, com o mapeamento dos serviços públicos disponíveis em todo o país — como as Delegacias da Mulher (Deams), juizados, promotorias, abrigos e centros de acolhimento.

A ministra Márcia Lopes defende a criação de estruturas públicas dedicadas à proteção das mulheres em todos os níveis da administração pública. “Mesmo nos municípios menores, é preciso haver ao menos uma coordenação para articular as políticas de enfrentamento à violência. Sem esse olhar diário, não há como entender a realidade.”

Atualmente, apenas 14 estados assinaram o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, que visa organizar o fluxo de atendimento às vítimas e fortalecer as ações de enfrentamento à misoginia, à violência e à discriminação.

Como buscar ajuda

O Ligue 180 funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com atendimento gratuito e sigiloso. A ligação pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. No exterior, o contato pode ser feito via WhatsApp pelo número (61) 9610-0180. O atendimento está disponível em português, inglês, espanhol e Libras.

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Polícia Militar pelo número 190.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Meio Ambiente

Pantanal passa a integrar Rede Sismográfica com nova estação em Corumbá

Segurança

Onça ataca ribeirinho em Corumbá e leva cães

Serviços

Jardim realiza evento do Agosto Lilás com foco na proteção das mulheres

Encontro acontece nesta quinta-feira (8), na Câmara de Vereadores

Geral

Lei Maria da Penha completa 19 anos e é destaque na ALEMS

Publicidade

Política

Deputados debatem decreto de contingenciamento e obras em MS

ÚLTIMAS

Turismo

MS é destaque na edição de Campinas do "Agente Tá On na Estrada"

Entre os destaques da apresentação estão destinos já consagrados, como as regiões turísticas de Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal

Economia

Exportações brasileiras cresceram 4,8% em julho

No acumulado do ano, foram exportados R$ 198 bilhões em produtos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo