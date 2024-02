Lions Clube agradece recurso da Câmara e Prefeitura para reforma do telhado

A primeira reunião da diretoria e associados aconteceu essa semana, na sede do clube, onde foram apresentados os relatórios das ações do último bimestre de 2023 e, também, discutidos assuntos pertinentes à organização do clube.

Também já foram definidas a primeira promoção do clube e foi lançado o desafio entre os sócios para arrecadação de materiais de limpeza, que serão doados.



O Lions Clube de Aquidauana realiza inúmeras atividades promocionais para subsidiar as ações de filantropia, bem como, ajudar instituições e projetos sociais, a exemplo do Asilo São Francisco.

No entanto, há alguns anos a sede do clube vem sofrendo com problemas estruturais no telhado na área externa e da cozinha e bar.

No último semestre de 2023, a diretoria do Clube apresentou ao vereador Wezer Lucarelli o pedido de apoio para a reforma do telhado, uma vez que o clube não teria condições de arcar sozinho com a obra.

Wezer Lucarelli, por sua vez, entendendo a necessidade da obra e levando em consideração que a sede do clube é muito utilizada para os eventos e ações promocionais de fundo social e filantrópico, se prontificou a destinar emenda com recurso para a reforma, em parceria com o prefeito Odilon Ribeiro via devolução do duodécimo da Câmara Municipal de Aquidauana.

Neste mês de fevereiro, a Prefeitura de Aquidauana fez o repasse de R$ 50 mil reais, devolvidos pelo legislativo e direcionados ao Lions Clube para fazer a referida reforma.



Na reunião nesse dia 07/02, dirigida pela presidente Inácia Gabriel da Silva Miranda, foi apresentado o extrato bancário e o Termo de Convênio de Repasse Financeiro celebrado entre o Lions Clube e a Prefeitura de Aquidauana.

A presidente Inácia lembrou que um dos grandes desafios do clube há muito tempo era essa reforma e agradeceu ao sócio, companheiro-leão Edmilson Marcos pela presteza e parceria na busca do recurso junto ao vereador Wezer Lucarelli.

"Nosso sentimento é de gratidão por essa conquista. É um passo muito importante que vai garantir mais segurança e resolver esse problema estrutural que nossa sede tem. Agradecemos a sensibilidade do vereador Wezer Lucarelli em prontamente ajudar o clube, ao apoio do prefeito Odilon Ribeiro que também somou neste convênio e a todos os vereadores que aprovaram a destinação desse recurso ao nosso clube", afirmou a presidente Inácia.

O recurso de R$ 50 mil reais será aplicado na reforma estrutural do telhado das áreas comprometidas e, também, na implantação do projeto de segurança de Combate a Pânico e Incêndio, no clube.