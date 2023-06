Live da Escolagov sobre Inteligência Artificial será nesta quarta-feira

A Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) traz mais uma pauta relevante para suas lives. Dessa vez o tema é “Limites e perspectivas do uso da Inteligência Artificial no serviço público”. O evento será realizado nesta quarta-feira (28), às 15 horas, e contará com convidados renomados. A transmissão será feita no Youtube da Escolagov.

Para falar com propriedade sobre o assunto, estarão presentes o professor Edson Takashi Matsubara, que conta com experiência de mais de 20 anos em Inteligência Artificial, com pesquisas em aprendizado de máquina. O participante também é o fundador e coordenador do LIA (Laboratório de Inteligência Artificial) da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), uma das principais referências em Inteligência Artificial no Centro Oeste em número de pesquisadores, publicações científicas e projetos.

O mestre Cláudio Ramos também compartilha seu conhecimento na área durante a live. O profissional tem conhecimento nas áreas de Gestão da Inovação, Gestão Estratégica Gestão Financeira, Gestão de Projetos e Data Science, atualmente é coordenador de Dados e Informações na Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), no Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O público pode participar e interagir com os convidados enviando suas dúvidas. O intuito é fomentar amplo conhecimento sobre a pauta que está cada dia mais inserida na rotina. “Essa é mais uma ação da Escolagov a fim de promover o conhecimento. Esse é um assunto que está tomando bastante espaço nas rodas de conversa, além do próprio Governo de Mato Grosso do Sul começar a investir nessa tecnologia. É importante que os servidores e população em geral se conscientizem sobre o que está por vir e como fazer para lidar com as novas ações tecnológicas”, comenta o diretor-presidente da Escolagov, Angelo Motti.

Inteligência Artificial

A inteligência artificial é o estudo sobre máquinas e programas computacionais, que ganhou força na década de 1950 e desde então vem sendo cada vez mais reconhecida. Esses equipamentos são capazes de reproduzir o comportamento e pensamento humano na tomada de decisões e execução de tarefas.

A inteligência artificial e a automação têm como uma das principais funções tornar processos como a tomada de decisões e a produção muito mais rápidos e eficazes. Exemplos no nosso dia a dia: assistentes de voz, reconhecimento facial, algoritmo de redes sociais.

Pode parecer simples, e cheio de vantagens, mas entre seus pontos negativos, estão os elevados custos de produção e implementação e a possibilidade de ocasionarem o desemprego estrutural.

Serviço

Limites e perspectivas do uso da Inteligência Artificial no serviço público

Data: 28 de junho de 2023 – 15h

Participação gratuita

Acesso: Youtube da ESCOLAGOV MS - https://www.youtube.com/@EscolagovMS_Oficial