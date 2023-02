Lobo-guará é encontrado morto às margens da BR-262

Animal estava à margem da rodovia / Reprodução Campo Grande News

Um lobo-guará foi encontrado morto na manhã de sábado (11), à margem da BR-262, em Terenos.

A informação foi divulgada pelo site Campo Grande News. O animal estava no acostamento com sinais de atropelamento.

Segundo o leitor que registrou o animal jogado na rodovia, Jair Terra, o lobo-guará estaria no local desde a madrugada de sexta-feira.“Imagino que ele foi atropelado ontem, esse bicho tem o hábito de andar à noite. Os sinais na carcaça dele são evidentes, ele morreu atropelado, as patas estão quebradas e tem lesões”, narra.

Considerado o “semeador” do bioma, o lobo-guará auxilia na manutenção da mata nativa e está na lista de risco de extinção, potencializado em Mato Grosso do Sul pelos índices de atropelamento, caça e redução do habitat natural.

No ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) aparece na categoria vulnerável, sob risco de extinção.

O animal é o maior canídeo (mamífero da ordem carnívora) da América do Sul. Com pouco mais de 80 centímetros de altura e chegando a pesar 33 quilos na fase adulta, sofre com a ação humana. A estimativa é que há 24 mil desses animais em território brasileiro, segundo dados divulgados pela Agência Brasil.