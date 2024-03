Lobo-Guará surpreende morador durante 'passeio' em rua de Aquidauana

Registro de morador / Divulgação

Um morador de Aquidauana teve um encontro surpreendente por volta das 22h20 de quinta-feira, 28, ao sair do Portal Pantaneiro Hotel e se deparar com um lobo-guará 'passeando' pelas ruas da cidade.

Ao se aproximar do portão de saída do estacionamento, a cerca de 30 metros de distância, o morador avistou um animal na rua que, inicialmente, parecia ser um cervo devido ao tamanho. No entanto, ao se aproximar, identificou tratar-se de um lobo-guará, espécie rara na região.

"O lobo-guará é um animal que já esteve em risco de extinção. É um bom sinal termos tantas visitas de animais silvestres na cidade, indicando a boa saúde do meio ambiente e a coexistência harmônica entre humanos e fauna sem causar danos ao ecossistema."

Nos últimos dias, outros moradores de Aquidauana também registraram encontros com animais silvestres, como um casal de antas e um cervo na Lagoa Comprida.