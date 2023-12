LS Transportes encerra atividades depois de 35 anos de sucesso

A empresa LS Transportes que funcionou na avenida Juscelino Kubitschek, 2410, no bairro Altos Cidade, no município de Anastácio/ MS, até novembro 2023, esteve atuante e prestando relevantes serviços no seu segmento de atuação, assistência técnica em máquinas e equipamentos

Caterpillar/transporte/terraplanagem/manutenção de equipamentos fluviais (navios e dragas), por 35 anos.

Após esse período o proprietário da LS Transportes, Sebastião Leonel de Souza, hoje chegando aos 70 anos, percebeu que estava na hora de se aposentar. Após estar certo do que pretendia fazer, ele reuniu sua equipe e comunicou a decisão tomada, que foi compreendida por todos os seus colaboradores que, não foram dispensados sem o reconhecimento de sua dedicação ao trabalho e ao desenvolvimento da empresa.

Uma história de sucesso que teve o ponto de partida no município de Miranda

A LS Transportes – manutenção de máquinas e equipamentos Caterpillar – com razão social Leonel & Camilo Ltda, possui uma sólida história e tradição no seu segmento de atividade. Ela teve o início de todos esses anos de serviços prestados, primeiramente com sede no município de Miranda, também no Mato Grosso do Sul, com o nome de Leocat Assistência Técnica de Máquinas e Equipamentos, no ano de 1988.

Atuando entre outras atividades, a empresa era uma força no ramo de terraplanagem e assistência técnica Naval, realizando inclusive reformas de navios nas cidades de Cáceres e Corumbá com uma equipe exclusiva da empresa. Em 2013, já estabelecida na cidade de Anastácio, a LS Transportes realizava também manutenção de dragas de Pirapora.

A Leocat seguia firme e próspera no seu desempenho, até que o proprietário decidiu se estabelecer e investir no município de Anastácio, quando então no ano de 2002, iniciou uma nova jornada, igualmente de sucesso na cidade, tendo como sócia administrativa, Angela Maria Camilo, que foi a responsável pelo setor administrativo da empresa, por todos esses anos, reforçando a equipe sólida e unida da companhia.

Desde que companhia chegou em Anastácio captou muitos e fiéis clientes, fornecedores e parceiros, sendo sempre uma referência no serviço em que a firma oferecia. Todo sucesso da empresa contava também com a força e o empenho de uma equipe composta por uma média de 18 funcionários, que se dedicaram em contribuir para o sucesso e o forte nome da LS Transportes.

A LS Transportes – Leonel e Camilo Ltda, que encerrou as atividades sem prejuízo algum, se despediu de sua equipe, que segue agora para uma nova jornada fora do compromisso constante com a empresa. Hoje, os colaboradores Elaine, Renan, Ney, Valdir, João, Alexandro, Weliton, Everton (Ton), Pedro, Nei Biguá, Ronaldo, Washington (Latero) e Melque, levam consigo todo a experiência e aprendizado que puderam receber e desenvolver enquanto estiveram na firma.

Entre eles, estão outros colegas de trabalho que se afastaram por aposentadoria, mas que por anos também se empenharam em fazer o melhor pela empresa como foi o caso do Urbano Nascimento, Pedro Vargas, Jorge F. e Borges.

Além desse time citado acima, a LS Transportes, que teve à frente Sebastião Leonel de Souza e sua sócia administrativa, Angela Maria Camilo também teve a força e a dedicação de seu filho, Marco Aurélio, que é proprietário da transportadora MARCOTRAN e dos netos Renan e Marcos Paulo, que ajudaram a reforçar toda essa equipe desde os seus 14 anos.

O que a LS Transporte, através de seu proprietário muito conhecido como Leonel, deixa como exemplo de sucesso e prosperidade, é a certeza de que uma empresa não pode contar apenas com funcionários.

Ela precisa transformar toda sua equipe num grupo unido, onde juntos podem compor uma grande família no seu dia a dia de trabalho, como fizeram todos os envolvidos no sucesso e no exemplo construído por Sebastião Leonel de Souza e sua sócia Angela Maria Camilo.