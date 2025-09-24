Lula manifesta pesar por acidente aéreo que matou quatro em Aquidauana

Lula prestou condolência aos amigos e familiares / Fabio Rodrigues-Pozzebom - Agência Brasil

Em nota de pesar, Lula destacou que a tragédia custou a vida do piloto Marcelo Pereira de Barros, dos documentaristas Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. e do arquiteto chinês Kongjian Yu.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ter recebido com tristeza e consternação a notícia da queda de um avião de pequeno porte em Aquidauana, a cerca de 150 quilômetros de Campo Grande, no início da noite de terça-feira (23).

“Em tempos de mudança climática, Kongjian Yu se tornou uma referência mundial com as cidades-esponja, que unem qualidade de vida e proteção ambiental: algo que queremos – e precisamos – para o futuro”, escreveu o presidente.

“A todos os amigos, familiares e colegas de trabalho das vítimas, deixo meus mais profundos sentimentos”, concluiu Lula.

Entenda

As vítimas da queda de avião ocorrida na noite de terça-feira, dia 23, em Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, estavam na região para a produção de um documentário chamado “Planeta Esponja”. A informação foi divulgada pela Olé Produções, produtora em que o cineasta Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz atuava como diretor desde 2007 e da qual também fazia parte o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr.

Além dos dois brasileiros, morreram no acidente o arquiteto chinês Kongjian Yu, referência mundial na área urbanística por desenvolver o conceito de “cidades-esponja”, e o piloto Marcelo Pereira de Barros, proprietário da aeronave e conhecido pela paixão ao Pantanal.

De acordo com a produtora, a equipe estava no Pantanal justamente para as gravações do documentário, que buscava retratar soluções sustentáveis diante das mudanças climáticas, ampliando a visão do conceito criado por Yu para além das cidades, em uma escala global.

A aeronave, um modelo Cessna de pequeno porte, caiu e explodiu ao lado da pista da Fazenda Barra Mansa, conhecida por receber turistas do Brasil e do exterior. O Corpo de Bombeiros confirmou que todas as vítimas foram encontradas carbonizadas.

O projeto “Planeta Esponja” ainda estava em fase de produção e contava com parcerias internacionais. Segundo a Olé Produções, a proposta era unir ciência, arquitetura e meio ambiente em uma narrativa documental que desse visibilidade às iniciativas de adaptação climática em diferentes ecossistemas.

O acidente provocou comoção em diferentes setores. Instituições acadêmicas e profissionais do cinema lamentaram a morte das vítimas e destacaram o impacto da tragédia não apenas pelo talento individual de cada um, mas também pela relevância do trabalho coletivo que estava em andamento.

