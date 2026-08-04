Luto em Sidrolândia: cidade lamenta falecimento trágico de estudante

Redes Sociais

A cidade de Sidrolândia amanheceu de luto após a morte da estudante Mariana de Souza Bianchin, de 13 anos, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de segunda-feira (3), na região de Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com as informações divulgadas, Mariana retornava para Sidrolândia, onde morava com o pai, após passar as férias escolares com a mãe em Rio Brilhante. Ela viajava em um Chevrolet Onix conduzido por Rafael Balén, de 38 anos, técnico de aviação agrícola e ex-companheiro da mãe da adolescente.

Durante o trajeto, o veículo atingiu uma anta que atravessava a pista. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com uma carreta carregada com etanol. Após a batida, a carreta pegou fogo. Mariana e Rafael morreram ainda no local do acidente.

Muito conhecida em Sidrolândia, Mariana era aluna do Instituto Educacional Arancuã. A escola decretou luto oficial de dois dias e divulgou uma nota de pesar lamentando profundamente a perda da estudante, além de pedir orações e solidariedade à família e aos amigos neste momento de dor.

A morte da adolescente causou grande comoção entre familiares, colegas de escola e toda a comunidade. Mariana completaria 14 anos no próximo dia 20 de agosto. Nas redes sociais,

O velório está sendo realizado em Sidrolândia, na Pax Bom Jesus, após a liberação do corpo pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), em Dourados.

Familiares, amigos e moradores de Sidrolândia prestam homenagens à jovem, lembrada pelo carinho, alegria e convivência com a comunidade escolar. O sentimento é de profunda tristeza diante de uma perda que marcou toda a cidade.