Luto na comédia: Morre Ary Toledo aos 87 anos

Ary continua shows pelo Brasil / Divulgação

Morreu neste sábado, 12, o humorista Ary Toledo, aos 87 anos. A confirmação foi divulgada na sua página oficial das redes sociais.

Não foi divulgado a causa da morte. A publicação informa que a despedida do comediante será no Ossel Memórial, no Centro de São Caetano do Sul.

"Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta Mestre", diz a publicação.

Segundo o G1, Ary estava internado no Hospital Sírio Libanês, no Centro da capital paulista.

Nascido em Martinópolis, no interior de São Paulo, em 22 de agosto de 1937, Ary Toledo fez carreira na TV e no rádio contando piadas e histórias engraçadas.