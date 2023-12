Mãe aquidauanense faz apelo para comprar de leite especial de prematuro

Mãe está há 78 dias com a filha internada / Arquivo pessoal

Passando o Natal ao lado da filha internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande, Angelica de Souza Ferreira faz um apelo para doação de leite especial para bebês prematuros.

A aquidauanense completa 78 dias em rotina hospital com a filha Maya, que tem 26 semanas. A criança já apresenta melhora, o leite irá fortalecer o sistema imunológico para continuar o tratamento em casa.

"Maya nasceu no dia 2 de outubro e estamos aqui na UTI, mas agora ela está no setor que se chama Ucin [Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais], onde a gente que é mãe aprende a cuidar do prematuro. Durante essa caminhada, para ela sair daqui, ela precisa do leite Pregomin, que custa em torno de R$ 230 a 250. Sou assalariada e a garantia que a gente sai daqui é só com o leite".

Para arrecadar o valor e manter a saúde da menina em casa, a mãe organizou uma campanha de doação solidária, com Pix através do número (67) 9808-6770. "Qualquer valor fico imensamente grata".