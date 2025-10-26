Mães de bebês da Neonatologia do HRMS encontram cor e esperança em ação terapêutica

ação, proposta pela equipe multiprofissional, trouxe momentos de descontração, criatividade e acolhimento para as famílias / Governo de MS

Inspiradas na tendência do 'cabelo maluco', que movimenta escolas e creches em todo o país durante o mês das crianças, as mães de bebês internados na Unidade Neonatal do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) participaram de uma versão especial da brincadeira: as toucas malucas. A ação, proposta pela equipe multiprofissional, trouxe momentos de descontração, criatividade e acolhimento para as famílias que vivenciam o período de internação dos recém-nascidos.



A terapeuta ocupacional da unidade, Grazielle Rodrigues, explica que o trabalho terapêutico vai muito além do cuidado com os bebês. “Além do atendimento direto aos pequenos, realizamos grupos terapêuticos com as mães, com o objetivo de acolher, fortalecer e promover o bem-estar dessas mulheres que vivem um momento tão delicado. Esses encontros favorecem o vínculo afetivo entre mãe e bebê, a expressão emocional e o enfrentamento positivo das experiências da internação”, afirma.



Segundo Grazielle, a ideia das toucas surgiu justamente para oferecer leveza em meio à rotina hospitalar. “A ação foi inspirada na tendência do cabelo maluco, e transformamos em algo que fizesse sentido dentro do setor. É uma forma de elas enxergarem o futuro — hoje confeccionam as toucas para os bebês, e amanhã vão estar arrumando o cabelo maluco deles para ir à escola”, completa.



As mães aprovaram a iniciativa. Katyelim Nathalia de Jesus, 24 anos, mãe do pequeno Bernardo, conta que a proposta trouxe alívio emocional. Ela está no hospital há dois meses. “É uma boa ideia, ajuda a gente a distrair um pouco, porque estamos em um ambiente tenso. Cheguei aqui com quase 26 semanas, e essas atividades ajudam a gente a descontrair. Nunca imaginei que pudesse ter esse tipo de atividade em um hospital”, disse a mãe, enquanto confeccionava a touca.



Para Jennifer Fernanda, mãe da Ísis Valentina, a atividade também foi uma oportunidade de expressar afeto. “Achei bem legal, principalmente porque ajuda a gente a distrair. Criei a touca dela pensando nela mesma, no que iria combinar com ela”, relatou.



Outra participante, Nicolly de Oliveira Pereira, 20 anos, mãe da pequena Maria Helena — nascida com 29 semanas —, descreveu a experiência como transformadora. “A atividade foi maravilhosa, faz com que a gente se distraia um pouco e tenha momentos mais felizes durante a internação. Minha inspiração foi a Maria Helena.” A avó da bebê, Joyce Carmo de Oliveira, 42 anos, também participou e se surpreendeu. “Não imaginava que tinha touca maluca. Foi uma novidade e tira um pouco o foco do que estamos vivendo.”

Referência em gestação de alto risco e neonatologia, o HRMS conta com o selo IHAC (Iniciativa Hospital Amigo da Criança) desde 2003 — um reconhecimento do Ministério da Saúde, criado pela Unicef e OMS, a hospitais que promovem, protegem e apoiam o aleitamento materno. A unidade também é Centro de Referência Estadual do Método Canguru em Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!