Acessibilidade

26 de Outubro de 2025 • 17:32

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

Mães de bebês da Neonatologia do HRMS encontram cor e esperança em ação terapêutica

A ideia surgiu justamente para oferecer leveza em meio à rotina hospitalar

Da redação

Publicado em 26/10/2025 às 11:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

ação, proposta pela equipe multiprofissional, trouxe momentos de descontração, criatividade e acolhimento para as famílias / Governo de MS

Inspiradas na tendência do 'cabelo maluco', que movimenta escolas e creches em todo o país durante o mês das crianças, as mães de bebês internados na Unidade Neonatal do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) participaram de uma versão especial da brincadeira: as toucas malucas. A ação, proposta pela equipe multiprofissional, trouxe momentos de descontração, criatividade e acolhimento para as famílias que vivenciam o período de internação dos recém-nascidos.


A terapeuta ocupacional da unidade, Grazielle Rodrigues, explica que o trabalho terapêutico vai muito além do cuidado com os bebês. “Além do atendimento direto aos pequenos, realizamos grupos terapêuticos com as mães, com o objetivo de acolher, fortalecer e promover o bem-estar dessas mulheres que vivem um momento tão delicado. Esses encontros favorecem o vínculo afetivo entre mãe e bebê, a expressão emocional e o enfrentamento positivo das experiências da internação”, afirma.


Segundo Grazielle, a ideia das toucas surgiu justamente para oferecer leveza em meio à rotina hospitalar. “A ação foi inspirada na tendência do cabelo maluco, e transformamos em algo que fizesse sentido dentro do setor. É uma forma de elas enxergarem o futuro — hoje confeccionam as toucas para os bebês, e amanhã vão estar arrumando o cabelo maluco deles para ir à escola”, completa.


As mães aprovaram a iniciativa. Katyelim Nathalia de Jesus, 24 anos, mãe do pequeno Bernardo, conta que a proposta trouxe alívio emocional. Ela está no hospital há dois meses. “É uma boa ideia, ajuda a gente a distrair um pouco, porque estamos em um ambiente tenso. Cheguei aqui com quase 26 semanas, e essas atividades ajudam a gente a descontrair. Nunca imaginei que pudesse ter esse tipo de atividade em um hospital”, disse a mãe, enquanto confeccionava a touca.


Para Jennifer Fernanda, mãe da Ísis Valentina, a atividade também foi uma oportunidade de expressar afeto. “Achei bem legal, principalmente porque ajuda a gente a distrair. Criei a touca dela pensando nela mesma, no que iria combinar com ela”, relatou.


Outra participante, Nicolly de Oliveira Pereira, 20 anos, mãe da pequena Maria Helena — nascida com 29 semanas —, descreveu a experiência como transformadora. “A atividade foi maravilhosa, faz com que a gente se distraia um pouco e tenha momentos mais felizes durante a internação. Minha inspiração foi a Maria Helena.” A avó da bebê, Joyce Carmo de Oliveira, 42 anos, também participou e se surpreendeu. “Não imaginava que tinha touca maluca. Foi uma novidade e tira um pouco o foco do que estamos vivendo.”

Referência em gestação de alto risco e neonatologia, o HRMS conta com o selo IHAC (Iniciativa Hospital Amigo da Criança) desde 2003 — um reconhecimento do Ministério da Saúde, criado pela Unicef e OMS, a hospitais que promovem, protegem e apoiam o aleitamento materno. A unidade também é Centro de Referência Estadual do Método Canguru em Mato Grosso do Sul.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento

Feira Noturna de Nioaque acontece neste sábado com atrações locais

Economia

Petrobras prorroga inscrições para projetos socioambientais

Serviços

Quatro milhões de pessoas terão de fazer prova de vida no INSS

Notificações foram enviadas por aplicativo ou extrato bancário

Energia

Energisa lança Plano Fixo para conta de luz e inclui Aquidauana

Publicidade

Tempo

Frente fria chega e derruba temperaturas em Aquidauana neste domingo

ÚLTIMAS

Polícia

Suspeito de matar morador com tiro na cabeça é preso em Rio Brilhante

Polícia Civil de Rio Brilhante cumpriu mandado de prisão nesta quinta-feira (23)

Polícia

Quatro presos em operação contra tráfico em Jardim

Drogas, dinheiro e anotações de comércio ilícito foram apreendidos

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo