Magistradas de MS participam de encontro do CNJ sobre jovens em acolhimento

O encontro, que segue até sexta-feira (5), marca o primeiro ano da Política Judiciária Nacional voltada a adolescentes e jovens em situação de acolhimento. A iniciativa articula tribunais, órgãos públicos, empresas e sociedade civil na busca por alternativas que garantam inclusão, autonomia e dignidade aos jovens egressos das instituições.

Nesta quinta-feira (4), a desembargadora Elizabete Anache e a juíza Katy Braun do Prado representaram o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) na abertura do 1º Encontro Nacional do Programa Novos Caminhos, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília. A equipe contou ainda com a presença da servidora Andrea Cardozo, da Vara da Infância, Adolescência e Idoso de Campo Grande.

Segundo a desembargadora Elizabete Anache, a troca de experiências tem sido fundamental para enfrentar os desafios da desinstitucionalização. “Precisamos assegurar às crianças e jovens acolhidos um futuro melhor após a saída das instituições. As discussões mostram os obstáculos e também os caminhos possíveis”, afirmou.

Katy Braun, coordenadora da Infância e Juventude (CIJ), destacou os eixos de atuação do programa: educação, vida saudável, empregabilidade e parcerias. “Aos 18 anos, muitos jovens deixam o acolhimento sem perspectivas. Nosso trabalho é oferecer oportunidades que favoreçam a independência e o desenvolvimento social”, explicou.

Atualmente, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) registra 34.560 crianças e adolescentes em acolhimento no Brasil. Desses, quase 5 mil têm mais de 14 anos e outros 5,1 mil já ultrapassaram os 16 — grupo mais vulnerável ao sair das instituições.

Durante o evento, jovens que viveram em unidades de acolhimento relataram experiências pessoais, enquanto representantes de seis empresas parceiras do CNJ reafirmaram o compromisso em apoiar a causa.

Criado em 2013 em Santa Catarina e nacionalizado em 2024 pelo CNJ, o Programa Novos Caminhos tornou-se uma política permanente voltada à inclusão social e profissional de adolescentes acolhidos em todo o país.

