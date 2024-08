Magistrados de Cooperação Judiciária se reúnem em evento nacional

Divulgação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul informa a realização do III Encontro Nacional de Magistrados de Cooperação Judiciária e Reunião dos Núcleos e Magistrados de Cooperação, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O evento ocorrerá nos dias 26 e 27 de agosto, de forma híbrida, no auditório do CNJ, com transmissão pelo canal do CNJ no YouTube.

O encontro tem o objetivo de dar cumprimento à Resolução CNJ nº 350/2020 (arts. 20 e 22) e de fomentar a disseminação de conhecimento e de boas práticas sobre a matéria. Os eventos serão direcionados aos núcleos e juízes de cooperação, além de outros magistrados e servidores interessados no tema.

A terceira edição do encontro contará com painéis que debaterão temas relevantes para a Cooperação Judiciária, sempre com o objetivo de melhorar a prestação jurisdicional no Brasil. A Cooperação Judiciária é um mecanismo que visa a integração e a otimização dos processos judiciais, promovendo a troca de informações, a unificação de procedimentos e a resolução mais célere dos conflitos.

O presidente do TJMS, desembargador Sérgio Fernandes Martins, ressalta a importância dessa iniciativa do CNJ e reitera o apoio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul à realização do evento ao considerá-lo um instrumento essencial para a prestação jurisdicional eficiente e célere, beneficiando diretamente a população.

Para mais informações sobre o evento e inscrições, acesse a programação e o formulário de inscrição no link https://formularios.cnj.jus.br/ii-encontro-magistrados-e-reuniao/.