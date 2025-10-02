Magistrados de MS são finalistas no Prêmio Inovação do J.Ex 2025

Desembargador Dorival Pavan e juiz Luciano Beladell / TJMS

O presidente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), desembargador Dorival Renato Pavan, e o juiz Luciano Pedro Beladelli, da comarca de Anastácio, estão entre os finalistas do Prêmio Inovação do J.Ex – Edição 2025, iniciativa nacional que reconhece projetos e lideranças de destaque no ecossistema da Justiça.

O desembargador Dorival Renato Pavan concorre na categoria Liderança Exponencial, subcategoria Tribunais Estaduais e Militares, pela atuação voltada ao fortalecimento institucional, incentivo à inovação e apoio à modernização dos serviços do Judiciário. A indicação valoriza o perfil empreendedor do atual presidente do TJMS e seu compromisso com práticas modernas de gestão.

Segundo a administração do Tribunal, a indicação nacional reforça a importância de promover a inovação como instrumento essencial para melhorar o acesso à Justiça e a eficiência dos serviços prestados à população. A gestão atual tem se dedicado a implementar soluções que aproximem o Judiciário da sociedade por meio da tecnologia e da gestão estratégica.

Na categoria Inovação na Gestão, o juiz Luciano Beladelli foi indicado com o projeto DERP – Desenvolvendo pessoas, Entregando Resultados, Respeitando e Protegendo pessoas, criado e executado no Fórum da comarca de Anastácio. O projeto adota três pilares principais: liderança, governança e eficiência.

Entre os destaques da iniciativa está a agilidade no atendimento às vítimas de violência doméstica, por meio da celeridade na concessão de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Graças ao fluxo de trabalho integrado entre cartório, gabinete e Central de Mandados, o tempo médio entre o recebimento do pedido e o cumprimento do mandado é de aproximadamente 18 minutos.

O projeto também se destaca pelo uso intensivo de ferramentas tecnológicas, como o sistema SAJ, painéis de Business Intelligence e relatórios institucionais. A combinação entre liderança ativa, treinamento constante da equipe e definição clara de funções tem proporcionado maior produtividade e atendimento humanizado.

O modelo do DERP é considerado replicável em outras comarcas, pois não exige custos adicionais e já demonstrou resultados concretos. Em 2024, a unidade de Anastácio recebeu o Selo Ouro do prêmio Justiça pela Paz em Casa, alcançando pontuação máxima.

O Prêmio Inovação do J.Ex

Edição 2025 é realizado com o apoio da Fundação Instituto de Administração e tem como objetivo incentivar projetos e práticas inovadoras nas áreas de gestão, tecnologia e métodos aplicados à Justiça. A premiação será realizada no dia 18 de novembro de 2025, de forma presencial, em Brasília (DF), e conta com mais de 600 indicações nesta edição.

