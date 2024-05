Maio Amarelo: PRF intensifica educação para o trânsito em MS

Fiscalização da PRF em rodovia / Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul vai intensificar as ações educativas de trânsito durante o Maio Amarelo. Com o tema deste ano “Paz no trânsito começa por você”, o movimento visa conscientizar a sociedade e prevenir sinistros de trânsito.

Em todo o estado, nas Delegacias e Unidades Operacionais, a PRF realiza ações como o cinema rodoviário, em que os motoristas e passageiros, seja de veículos de passeio, de carga ou viagem, são abordados e convidados a assistir palestras e vídeos educativos sobre condutas seguras no trânsito.

O trabalho de educação para o trânsito vai além das rodovias. A Polícia Rodoviária Federal promove ações permanentes de educação e conscientização, com palestras em escolas para crianças e adultos e para empresas que operam frotas, além de instituições parceiras. Os policiais chamam a atenção para a importância do trânsito seguro, focando na redução de sinistros, mortes e feridos, de forma a prevenir os abusos que levam aos acidentes graves.

Na BR-163, atividades de conscientização, distribuição de folhetos e abordagens didáticas aos condutores que passam pela rodovia foram realizadas.

O Superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno, participou da cerimônia de lançamento e destacou a importância dos esforços das Instituições que integram as ações durante o Maio Amarelo. As ações educativas e fiscalizações buscam uma maior conscientização dos condutores.

O Maio Amarelo tornou-se um movimento global de conscientização para redução de sinistros de trânsito. O objetivo é a realização, durante todo o mês, de uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil com a intenção de colocar em pauta as questões relacionadas à segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, ampliando a conscientização para a segurança no trânsito nas mais diferentes esferas.

*As informações são da assessoria de imprensa da PRF.